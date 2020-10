Carmela Moreau: “Hay sectores que militan la muerte"

Diario Hoy entrevistó a la dirigente Carmela Moreau, quien se desempeña como asesora de la Jefatura de Gabinete y es referente del partido Igualar (dentro del Frente de Todos), donde también milita su padre Leopoldo, el abogado Daniel Llermanos y Nito Artaza, entre otros.

Consultada por el rol de la oposición en tiempos de pandemia, Moreau aseguró: “La oposición, lamentablemente, tiene una actitud muy desestabilizadora, sobre todo si entendemos que estamos pasando por una situación angustiosa para toda la humanidad, una situación desconocida que tuvimos que afrontar”.

“Creemos que, además de tener una actitud desestabilizadora, la oposición intenta generar incertidumbre”, agregó la también dirigente gremial.

Además, Moreau recordó la actitud que mantuvo esa misma dirigencia en lo que refiere al funcionamiento del Poder Legislativo en los últimos meses: “El ejemplo más claro fue el funcionamiento del Congreso. Primero dijeron que estaba cerrado y el Congreso no estaba cerrado, estaba funcionando, estaban funcionando las comisiones”.

“Después pidieron sesionar, Cristina (Fernández) pidió a la Corte una declaración de certeza para poder sesionar de manera virtual y la Corte contestó que el Poder Legislativo estaba facultado para poder elegir sus métodos de sesión. Se hicieron las sesiones virtuales”, sostuvo.

“Ahí la oposición empezó a decir que no había que sesionar con temas no relacionados a la Covid-19, queriendo imponer sobre qué debe gobernar un gobierno que fue electo por la mayoría popular, o sobre qué puede o no legislar el Congreso de la Nación. Los alcances del Congreso están establecidos por la Constitución, ningún sector político tiene facultad para decir sobre qué se puede debatir y sobre qué no”, remarcó la integrante de la Jefatura de Gabinete.

“Ahora lo que quieren hacer es sesiones presenciales, para poner otra piedrita en el camino, y es totalmente injustificado. Estamos poniendo en riesgo a los legisladores y a los trabajadores del Congreso de la Nación”, añadió.

Por su parte, sobre la realización de marchas y protestas contra el Gobierno, Moreau detalló: “La desestabilización emocional que quieren hacer sobre la gente, que salga y se manifieste, que se amontone, que se contagie, que se enferme, poniendo dudas sobre las vacunas, sobre los tratamientos... Vemos cómo operan los trolls macristas, que son fáciles de identificar, y los mensajes que emiten”.

“Incitan a que la gente salga y se contagie; que salga, que no pasa nada...”, sostuvo Moreau, e irónicamente “cuando algunos de ellos, de estos dirigentes políticos o periodistas, se enferman tienen la cama de un sanatorio, tienen un respirador, tienen todos los tratamientos a su alcance, mientras que en algunas poblaciones alejadas no tienen acceso a eso”.

Finalmente Moreau expresó, tajante: “Yo creo que esos sectores militan la muerte”.

También criticó el rol de los grandes medios de comunicación. “Es muy difícil ver los noticieros, uno ya sabe qué van a decir, sobre qué van a operar, desmotiva, es absurdo, siempre todo gira en torno a lo mismo. Si Juanita (Viale) dijo esto, si (Luis) Brandoni dijo lo otro”, manifestó.

“Sabemos que la mitad de las cosas son mentiras, pero además muchos periodistas hablan como si fueran políticos, estadistas, te dicen cómo tenés que gobernar, qué medidas políticas se deben tomar”, dijo la dirigente.

A continuación, Carmela Moreau destacó: “Yo les diría a esos periodistas que, si quieren, se dediquen a la actividad política, o a un centro de estudio, porque desvirtúan el rol del periodismo, que es informar datos lo más objetivos posibles y. aún con subjetividades, su función es informar”.