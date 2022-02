Carzoglio: "Di Pasquale me dijo que estaba obsesionado con la detención de Pablo Moyano"

El juez Carzoglio habló hoy ante la Bicameral que investiga el accionar de los espías durante el gobierno de Macri. En este sentido, Carzoglio recibió visitas de espías que lo extorsionaban para que apresara a Pablo Moyano, al hacer la denuncia, fue suspendido.

"Stefano me solicitó una entrevista y concurre con Di Pasquale. Me dicen que por orden del presidente Macri necesitaban tenerlo detenido a Pablo Moyano", relató y agregó "Di Pasquale me dijo estamos obsesionados con detener a Pablo Moyano, yo le dije cuando llegue la causa iba a resolver según lo que pidiera el fiscal" y confirmó "me dijeron que pedía yo".

"Antes de irse les reiteré que iba a resolver en función del expediente pero me dijeron que me iban a dar una orden de detención, cuando llega la causa empezó la presión mediática, cuando resuelvo empiezan las amenazas mediáticas".

Finalmente concluyó "espero que la Justicia actúe con objetividad y decisión".

Luego habló Tailhade como suele ser regular tras cada interrogatorio, Di Stefano se negó a declarar porque ya está bajo investigación judicial.

"Lo más relevante es que Carzoglio aseguró que no tiene ninguna duda que el responsable máximo de la maniobra ejecutada por la AFI para detener a Moyano era Macri", y luego agregó "Macri quería hablar con el juez pero terminó mandando dos agentes de la AFI".

De esta forma, Macri queda en el centro de la escena nuevamente en un tema que parece ser un fetiche para el expresidente que es el espionaje ilegal.

"Vamos a convocar al juez Vitale que fue el primero en recibir las presiones de los funcionarios", adelantó, "nosotros queremos apurar definir la totalidad de las medidas de la Gestapo empezar con camioneros, tenemos todavía la denuncia de varios gremios, en 20 días podríamos dictaminar".