Chino Navarro sobre las renuncias: "Lamento mucho que hayan tomado esa decisión"

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, se expresó acerca de la ola de renuncias en el Gabinete de la Nación.

"No hablé con el Presidente, recién llego. Mas allá de la sana intención de la decisión, me parece un error. No se renuncia ni se apuntala un Gobierno operando en los medios", señaló.

Y evaluó: "El pueblo nos dio un ejemplo el domingo, de responsabilidad, de sensatez, votó en forma pacífica, casi el 70 por ciento. Ese pueblo nos está marcando un camino, acá lo que se requiere es sensatez, razonabilidad. Cuando no hay acuerdo seguir dialogando, porque está en juego el destino de millones de argentinos que la están pasando mal y como Gobierno tenemos que estar a la altura de las circunstancias".

Por último, Navarro comentó: "Lamento mucho que compañeros que valoro, quiero y respeto, hayan tomado esta decisión, seguramente empujados por las mas nobles intenciones. Pero me parece que le hacen daño al Gobierno, y sobre todo, a la Argentina".