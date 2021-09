Aníbal Fernández: "No hay ninguna crisis política"

En medio de varias presentaciones de renuncias en el gabinete nacional, Aníbal Fernández asistió a la Casa Rosada, ubicada en Balcarce 50, para mantener una reunión con Alberto Fernández. Además, hubo otra reunión dentro de la Casa de Gobierno hubo otra reunión con los ministros vigentes que no presentaron ninguna renuncia.

Luego de la derrota en las PASO 2021, este miércoles se presentaron una serie de renuncias en el gabinete y tras la salida de la reunión, Aníbal Fernández destacó: "Las renuncias son algo simbolico en lo político, el Presidente dispone de ellas eventualmente para disponer de un personal".

Al ser consultado por su presencia en Balcarce 50, señaló: "No es rara mi presencia, hablamos de política con el Presidente, volveré en las próximas semanas seguramente. Lo vi bien, no me ofreció ningún cargo y no le pedí nada".

"Si hay cambios los tiene que hacer él y sabrá por qué, si yo estuviera en su lugar tendrían que ser antes del 14", contestó el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

Antes de retirarse, al ser consultado por la presentación de renuncias en el gabinete por parte del sector del kirchnerismo, Aníbal Fernández destacó que, a pesar de su cercanía a Cristina Fernández de Kirchner, él no iba a presentar su renuncia.