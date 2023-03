Comienza el Foro Mundial de Derechos Humanos

La tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023) comienza este lunes en la ciudad de Buenos Aires, con una amplia convocatoria que incluye la presencia de referentes de derechos humanos de todo el mundo, 15 mil inscriptos, 1.200 actividades y las presencias del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El foro, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco), tendrá lugar del 20 al 24 de marzo en cuatro sedes en simultáneo: Espacio Memoria exESMA; Centro Cultural Kirchner (CCK), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El presidente Fernández encabezará la ceremonia inaugural, que comenzará a las 18 en el CCK, acompañado por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Foro, Adolfo Pérez Esquivel; la directora del CIPDH Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

En tanto, el martes a las 17, también en el CCK-, el Grupo Puebla llevará a cabo la actividad "Voluntad Popular y Democracia", que contará para el cierre con la presencia de la Vicepresidenta, en un debate en el que expondrán, previamente, los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

El FMDH2023 será el "mayor encuentro internacional de activistas" por los derechos humanos a nivel mundial y se dará en el marco de la conmemoración de los 40 años del retorno democrático en Argentina, un hecho que atravesará distintos ejes de debate durante el foro.

"El mejor acto que podíamos hacer de reflexión tiene que ver con los derechos humanos, y cómo este concepto se ha ido ampliando", dijo a Télam Gil Lozano, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-Unesco), organismo que lidera la Secretaría Ejecutiva Nacional del FMDH23.

Gil Lozano consideró que en la actualidad "casi todos los temas que nos aquejan a nivel mundial pasan por los derechos humanos y por un posicionamiento de pensarnos como personas con derechos y valores solidarios, ya no desde lo individual ni desde el mercado".

"No hay salvación si no es con todos, esto va muy en serio, no es un slogan. Si no cuidamos al planeta, si no nos tratamos mejor, si no aprendemos a convivir en paz, nos va a quedar poco tiempo", reflexionó.

Este encuentro multisectorial contará con conferencistas magistrales entre los que se incluyen representantes de los Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos, con la participación de un total de 98 países.

"El foro se erige como un espacio de fortalecimiento de redes que brinda la posibilidad de que diferentes sectores se encuentren a los fines de trabajar y renovar el compromiso con los derechos humanos. Desde la organización estamos muy complacidos con lo que se ha logrado y agradecidos con cada una de las mil organizaciones que son parte de este foro mundial", expresó a esta agencia el secretario ejecutivo adjunto del FMDH23, Rodrigo Gómez Tortosa.

Gómez Tortosa señaló que las actividades del foro materializan las preocupaciones que existen a nivel mundial y que son "un símbolo de lo que representan las diferentes luchas, como por ejemplo las vinculadas a cuestiones ambientales; de memoria,verdad y justicia; actividades contra la tortura o que ponen de manifiesto lo que es el tema de trata se personas".

También destacó que el FMDH2023 "no son sólo estas cinco jornadas" sino que es "un proceso de trabajo de un año entero en el cual cada uno de los 26 ejes temáticos fue trabajado por comisiones integradas por muchísimas personas de distintas organizaciones en diferentes instancias".

"El FMDH2023 se inscribe en un momento muy importante para Argentina como son los 40 años de democracia, en el que se pone de relieve el recorrido que ha significado la lucha por los derechos humanos en el país, sobre todo la de las Abuelas, Madres e Hijos, y esa experiencia y liderazgo conceptual que han brindado para todos los argentinos se materializa en este encuentro", resaltó Gómez Tortosa.

La inscripción al foro -al que ya se han registrado 15 mil personas- permanecerá abierta durante toda la semana para que quien quiera participar pueda hacerlo de manera gratuita sólo inscribiéndose previamente desde la web.

"Es un evento único de estas características a nivel internacional en el país, que ha generado una convocatoria muy importante en todos los órdenes y que implica una verdadera distinción para el movimiento de derechos humanos de la Argentina", expresó en diálogo con Télam el director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, quien además integra el Comité Organizador Nacional del FMDH2023.

Jozami consideró que se trata de "un momento para celebrar, medir y evaluar los avances y las carencias" y "de felicitarnos", a pesar de "la situación difícil que vive hoy la Argentina, por haber podido mantener la estabilidad democrática y el orden institucional durante estos 40 años".

En esta misma línea, la reconocida socióloga feminista Dora Barrancos, que participará en el panel "¿Los derechos humanos en el abismo?" junto al diputado español Gerardo Pisarello, destacó como "absolutamente conmemorable el Estado de derecho que hemos ganado en Argentina aun con todas las dificultades que tiene la formalidad democrática".

"Mi generación aprendió que más allá de las dificultades, de las averías o de las desigualdades, el sistema democrático debe ser salvaguardado como un bien fundamental en el que deben transcurrir todas las transformaciones políticas", subrayó.

Además de los distintos paneles especiales, talleres y actividades autogestionadas, el martes y el miércoles se llevará a cabo en la Plaza de la Democracia de la exESMA un festival de música bajo el lema "40 años por la democracia y los derechos humanos", con múltiples artistas en escena.

El foro tendrá su culminación con la marcha del viernes 24 de Marzo, en conmemoración al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la que todos los participantes serán invitados a confluir en Plaza de Mayo.