Con el objetivo de no perder peso en los barrios platenses se presentó “La Garra”

En un escenario un tanto particular (un ring de boxeo) dentro del barrio de Los Hornos (más precisamente en 162 y 67), y con la presencia de dirigentes barriales de Juntos por el Cambio de toda la ciudad, la diputada provincial por la 8va Sección Electoral, Julieta Quintero Chasman, acompañada por el intendente Julio Garro, realizó ayer la presentación en sociedad del espacio denominado “La Garra”.

Con una previa algo diferente, ya que estuvo sobre el cuadrilátero la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, con quien se animó a cruzar unos golpes el mandatario local, Chasman puso primera en el espacio que “viene a dar pelea para construir nuestro futuro”.

En este marco, en declaraciones formuladas en exclusiva a diario Hoy, el intendente Garro señaló: “Son momentos muy complejos donde hay que estar más cerca que nunca, estar con la gente, con los que no la pasan tan bien, con los que no saben cuánto va a estar mañana un litro de leche; en los momento buenos están todos, pero en los complicados solamente algunos”.

“El camino es seguir soñando, pelear por nuestro país, no bajar los brazos. Tengo la esperanza de que vamos a salir, no depende solo de un presidente sino de toda la sociedad, es decir, este país va a salir hacia donde la sociedad quiera ir”, apuntó.

Asimismo, el jefe comunal consideró que “hacer política en los barrios no es lo adecuado, no me gusta poner a la política por delante de los problemas de la gente, prefiero caminar en silencio, escucharlos y ayudarlos. Hay que acompañar esta agrupación, que es de los jóvenes”.

Consultado por el 2023, Garro manifestó: “Falta mucho. Hablar de candidaturas, de individualismos, me cuesta una enormidad, hay que seguir trabajando, y hacerlo más fuerte que nunca”.

Quintero Chasman también habló con Hoy y destacó: “Si bien ya existe la presencia en los barrios, queremos organizarla, juntarnos para capacitar, educarnos y volver mejores líderes a personas que ya tienen su trabajo silencioso a diario. El desafío que hoy nos presenta la historia requiere que sea con todas las voces posibles y que se pueda vivir una transformación interna, volviéndose mejores representantes y ejemplos para la gente que está a su alrededor”.

“Esta fuerza ya existe, ahora es momento de la reorganización y de plantearnos nuevos objetivos. Todos nuestros referentes tienen que capacitarse para ser mejores representantes porque eso le hace bien a la política. Confiamos en la presencia de cada uno de nuestros líderes en los barrios, quienes van a ir contagiando esperanza para la pelea que viene en 2023, que es superimportante”, sentenció.