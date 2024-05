“Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño”

Con un duro comunicado, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó duramente contra el Gobierno nacional y recordó: “Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban”.

“Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal”, agregó.

En ese sentido, consideró: “La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fe), está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de no hay plata, revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores”.

Asimismo, remarcó: “Lo dicho: con funcionarios que no funcionan más ideas que tampoco funcionan… nada puede salir bien”.