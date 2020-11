Continúan los cruces por la represión en el velatorio

Funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires continuaron con los cruces verbales por el accionar de la Policía porteña, en el marco del velatorio de Diego Maradona, tras la denuncia penal contra esa fuerza presentada el viernes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que “fue una decisión inconsulta” de las autoridades porteñas cortar la fila de personas que querían participar el jueves del velatorio de Maradona. Esto culminó en una represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las inmediaciones de la Avenida de Mayo y 9 de Julio.



“Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle órdenes a la Policía de la Ciudad. No tenemos jurisdicción, no se puede”, aseveró Cafiero.



En la misma línea, se volvió a expresar la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien afirmó, en diálogo radial, que “para despolitizar” el cruce entre la Nación y la Ciudad por la responsabilidad de la represión ocurrida “lo mejor es que la Justicia investigue”.



Se refirió de esta manera a la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad comunal.



En la denuncia, se solicita que se investigue a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona (artículos 211, 248 y 106 del Código Penal) “por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales”.



La presentación incluye un compilado de imágenes “que prueban la represión violenta y desmedida”, según añadieron las fuentes.



Frederic dijo que “es falso” el argumento de las autoridades porteñas de que el Gobierno Nacional le ordenó que cortara la fila de personas: “Nosotros no dimos la orden. Yo no puedo dar una orden a la Policía de la Ciudad”, insistió.



En respuesta, desde el gobierno porteño, el vicejefe Diego Santilli volvió a cuestionar la denuncia penal, al señalar que “lo único que se pretende aquí es apoyar a los violentos”.

“Definitivamente se politiza la situación, duele que todos los que amamos al fútbol despidamos al ídolo de esta manera, duele que en vez de trabajar en conjunto politicen la situación”, dijo.



El funcionario porteño consideró “una falta de ética y de valores” de parte de Frederic, ya que además “la ministra cuenta parcialmente las conversaciones”. “Nos pidieron que cortáramos la fila a la altura de 9 de Julio y Avenida de Mayo, y fue lo que se hizo, pero aparecieron violentos, y ese es nuestro límite, porque siempre vamos defender a la mayoría de los ciudadanos que iban a despedir a su ídolo”, agregó.