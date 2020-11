Parrilli:”No se trata de Rafecas sí o no, sino de Casal sí o no”

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, dijo este viernes que el proyecto de modificación del Ministerio Público para cambiar el número con el cual elegir al jefe de los fiscales, entre otros aspectos, no se debe a la falta de consenso para elegir al juez federal Daniel Rafecas, sino para remover al procurador interino, Eduardo Casal, porque “sirve a los intereses” de la oposición.

“Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo”, destacó Parrilli.

El legislador oficialista pronunció estos conceptos al abrir el debate de la sesión especial en la que se modificó la Ley de Ministerio Público.

El senador agregó que la oposición acusa al Gobierno nacional “de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular a la Justicia” y destacó que el oficialismo pretende “dar certezas y seguridades”.

“Los que se ajusten a la ley no van a ser perseguidos, ni va a haber espionaje político como hubo a opositores y a sus mismos compañeros de ruta”, enumeró Parrilli al recordar las acusaciones, que se investigan en la Justicia, del presunto espionaje ilegal de la administración de Mauricio Macri a figuras de la vida pública argentina.

El senador neuquino reiteró que “el Gobierno envió la propuesta de un nuevo procurador y la oposición no lo quiere votar porque quieren que siga Casal”.

“Les sirve y, además, impidió que comience la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, sentenció.