Crece la tensión entre el PRO y el Gobierno

Luego de la caída de la sesión en Diputados para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, Mauricio Macri publicó un mensaje en sus redes sociales en donde manifestó su malestar por la falta de quórum.

El mensaje de Macri

“Hoy, en la sesión de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina”, señaló el presidente del PRO en las redes.

En medio de acusaciones sobre un supuesto “pacto” entre Javier Milei y Cristina Kirchner para no tratar el proyecto, el titular del PRO se quejó de lo ocurrido en el Congreso y del poco compromiso del oficialismo para llevar adelante la sesión.

“¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos, o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?”, señaló el exmandatario y agregó: “Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”.

La sesión que no fue

Este jueves, la Cámara de Diputados fracasó, por segunda vez, en su intento de discutir en el recinto la ley de Ficha Limpia que impulsaba el PRO con sugestivas ausencias de legisladores libertarios. Tras caerse formalmente la sesión, algunos sectores deslizaron acusaciones de un acuerdo de Javier Milei con Cristina Kirchner.

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el Juicio en Ausencia. Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, afirmó la diputada del PRO y autora del proyecto Silvia Lospenatto.

Vale mencionar que, dentro de las ausencias en el recinto al momento de dar quórum, las más resonantes fueron las de los legisladores de la La Libertad Avanza, hecho que provocó el enojo e incertidumbre en varios sectores oficialistas.