Cristian Vander: “Mi banca siempre fue la voz genuina del movimiento obrero”

En el marco del acto de jura del nuevo gabinete de Julio Alak realizado el pasado jueves en el Teatro Coliseo Podestá, se conoció que los concejales licenciados Ana Amelia Negrete (Secretaría de Cultura), Luis Arias (Secretaría de Coordinación Municipal) y Guillermo Escudero (Secretaría de Ambiente) dejan disponibles las bancas para asumir el nuevo rol como parte del gobierno platense.

En consecuencia, ingresaron tres dirigentes provenientes de importantes gremios que nuclean a centenares de trabajadores en la región: Yanina Sánchez (CTA), Cristian Vander (Sindicato de Telefónicos) y Julio Cuenca (Pasteleros).

En el caso de Vander, es secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata (Soeesit) y fue jefe del bloque del Frente de Todos hasta diciembre de 2021.

En diálogo con diario Hoy, habló sobre los desafíos dentro del recinto deliberativo, pero sobre todo para la gestión de Julio Alak en medio de un contexto nacional muy complejo: “Volvemos en un momento muy difícil, con un intendente para el que todos trabajamos para que esté ocupando ese lugar y un gobernador como Axel Kicillof que está haciendo lo imposible en medio de un contexto nacional muy complicado y una sociedad que en 7 días (fecha en la cual entra en vigencia el DNU de Javier Milei) se va a ver muy afectada y sobre todo la vida de los trabajadores que representamos”. “Si se quiere podemos pensar que es una situación como la del 2017 donde Mauricio Macri venía por la reforma previsional y hoy nos toca combatir este DNU que es más grave y donde vemos que si no hay un Juez iluminado o la justicia no actúa, nos vamos a ver afectados todos”, enfatizó.

En ese marco, Vander apuntó: “Volvemos al concejo en este contexto pero contento de ocupar una banca y a disposición de los ­trabajadores, porque mi banca siempre fue la voz genuina del movimiento obrero, nuestra idea es una banca abierta y así lo vamos a llevar adelante, vamos a tener que estar más en las calles que en la oficina pero estaremos aportando”.

“Va a ser todo muy difícil sin el ideal que imaginábamos con Sergio Massa presidente porque, por ejemplo, una de las primeras ­cuestiones que nos importan desde nuestro sector es el tema de los parques industriales, donde la gestión anterior dejó abandonado uno y hay que ponerlo de pie, pero para ello eran necesarios fondos nacionales que ya no están; lo mismo que pensando en el Fondo Educativo de la Provincia, pero que tiene un componente nacional; la seguridad; la obra pública, que está paralizada; pero tenemos confianza en el gran gobernador que es Axel Kicillof y nos encolumnaremos detrás de él”, enfatizó.

El DNU de Milei y el impacto en los trabajadores

“Estamos en asamblea permanente, tuvimos una reunión con los gremios del país y la problemática afecta a todos, sin aporte solidario no hay obra social, no hay colonia de verano, no hay turismo social, no hay centros de formación. No es que les sacó plata a los gremios para que vayan a una marcha, hay asistencia social que se nos está cortando y el no aporte a las obras sociales es imposible de sostener, y eso hace que vos no puedas sostener tu sistema solidario de salud y reviente el sistema de salud público. Todo esto deriva en un caos”, señaló.

Vander dijo que ve “muy complicado, muy difícil y muy complejo el panorama donde además de lo que hoy se está viendo, ha habido una difamación del movimiento obrero que llevó a que el votante vote a quien hace todo lo que dijo que iba a hacer, aplaudir a quien va a generar más hambre y caos”.

El edil y representante del gremio de las telecomunicaciones hizo hincapié justamente en que “en una cadena nacional el presidente le haga propaganda a una empresa norteamericana (Starlink) sabiendo que hace poco se licitó el 5G lo cual es muy difícil en términos del despliegue de fibram conectar un barrio, todo sin que lo paguen las personas que necesitan y ahora abre los cielos a una empresa norteamericana que va a comprar en dólares, no va a aceptar convenios colectivos de nuestro país ni trabajadores” y añadió: “Vienen por todo y rápido y hay gente que no está entendiendo la gravedad de lo que está pasando”.

En ese punto, y para finalizar, señaló que “estaremos acompañando a la CGT, y si hay que movilizar movilizaremos, porque es una situación que hace años no pasaba, después veremos cómo, porque la cámara de transportistas que nuclea a los micros, que no solo nos llevan a una marcha, sino que llevan a los chicos a la colonia de verano, por ejemplo, denunció que fue amenazada con que si subían micros a la autopista el día de la marcha les darían de baja la licencia a la empresa y a los choferes, como sea vamos a estar ahí”.