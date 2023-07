Cristina dejó mal parado a Macri tras criticar la inauguración del gasoducto

La polémica por adjudicarse la gestión y creación del gasoducto Néstor Kirchner continúa latente en el arco político. Esta vez, luego del acto oficial de inauguración de la megaobra el pasado domingo, el exmandatario Mauricio Macri salió a criticar los argumentos de los máximos funcionarios del Gobierno nacional, a través de su cuenta de Twitter, asegurando que la obra había quedado lista para licitarse en 2019, cuando tuvo que abandonar la Casa Rosada, y que la demora en su puesta en funcionamiento “le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”.

En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió responder un día después, publicando en sus redes sociales datos del avance de la obra en los períodos en los que ella formó parte del Gobierno nacional, en contraste con la gestión que le tocó encabezar a Macri. Allí incluyó una ironía: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, dijo, aludiendo –sin nombrar a los protagonistas– a una entrevista en la que la mamá de Macri, Alicia Blanco Villegas, afirmaba que había “llegado a pegarle por mentir” a su hijo, contando una anécdota de crianza.

“A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573 kilómetros, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de metros cúbicos por día a la red troncal de gas”, comenzó la primera publicación de CFK.

Y continuó: “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211 km de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día. Entre 2016 y 2019 se instalaron 53 km de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que, como los propios valores indican, no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”.

Pero el ida y vuelta no se agotó allí. Poco más de dos horas después de la chicana que le dedicó Cristina Kirchner, el fundador del PRO decidió escribir una nueva respuesta. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobier­no y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años multiplicaron las importaciones y los subsidios”, señaló.

A lo que la vicepresidenta salió nuevamente a responderle: “Voy a obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido no solo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta, sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012”.

“Pero ¿que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor, ingeniero! Recuerde que no solo incrementamos el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos, sino que además, en febrero de 2016, apenas comenzaba su mandato, ingresaron a la red los 5 millones de m3/día generados por el yacimiento de Vega Pléyade en Tierra del Fuego producidos por la empresa francesa Total”, recordó la vicepresidenta.

Y continuó: “Dicha empresa había anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares en ese yacimiento en el año 2013, durante mi segundo gobierno. Es más... ¿Usted sabe por qué la Total hizo esa inversión? Porque antes, en mi primer gobierno, construimos el segundo gasoducto que cruzó el estrecho de Magallanes. Fueron

36 km de caños de 24 pulgadas entre Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego hasta Cabo Vírgenes en Santa Cruz, que ingresó en operaciones en el año 2010 y, sumado al primer cruce del estrecho, aumentó la capacidad de transporte desde Tierra del Fuego de 11 a 18 millones de m3/día”, arremetió CFK, e insistió: “Lo dicho... Usted es muy mentiroso, ingeniero”.

Y lejos de terminar la discusión, le recordó: “Pero hablando de gobiernos desastrosos... Le recuer­do que el único presidente que se presentó a una reelección y la perdió fue usted, ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no solo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”.

“Además, le recuerdo que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el presidente de nuestro bloque de senadores durante los tres gobiernos (Miguel Ángel Pichetto)... Tan desastrosos no deben haber sido... ¿No, ingeniero?”, concluyó.

Asimismo, diversos funcionarios del Gobierno salieron a dar su opinión, en la que coincidieron que “mejor hubiese sido que Macri se mantuviera en silencio”. El Presidente Alberto Fernández también le respondió al exmandatario tras sus críticas por el financiamiento y la demora en la construcción del gasoducto, y a través de sus redes lo acusó de “haber intentado darle el control de las obras a sus amigos”.

“Intentaron darle el gasoducto a sus amigos, hacer negocios privados y dolarizar de nuevo las tarifas de gas”, enfatizó Fernández, y agregó: “Terminaron suspendiendo la construcción por orden del FMI. Nosotros lo hicimos, y en beneficio de las y los argentinos. Mejor que estar juntos es hacer unidos”.

El gobernador Axel Kicillof fue otro de los integrantes de Unión por la Patria que se sumaron al debate y cruzó a Macri: “Debería llamarse a silencio”, reclamó, al tiempo que señaló que bajo su administración “solo se hizo el 3%” de la obra, a través del régimen de Participación Pública-Privada (PPP).

En esa sintonía se expresó la titular de la Cámara de Diputados y referente del Frente Renovador, Cecilia Moreau, quien tuiteó: “Tomó la deuda con el FMI más grande de la historia. El tío vago que nos arruinó, lleno de rencor”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo que el gobierno de Cambiemos postergó las licitaciones en dos ocasiones y precisó que, de no haberlo hecho, el país se hubiera ahorrado 8.000 millones de dólares. “Otras prioridades, claro está”, remató.