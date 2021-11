Cristina Kirchner no estará presente en el búnker del Frente de Todos por recomendación médica

Tras el cierre de los comicios, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicó a través de su cuenta de Twitter que no estará presente en el búnker del Frente de Todos este domingo por la noche, a raíz de un retraso de la evolución del posoperatorio.

En su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta afirmó que: "Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas."

Cabe destacar, en los últimos días se había confirmado que no iba a trasladarse hacia Santa Cruz para emitir su voto por una recomendación médica a pocos días de haber sido intervenida, a pesar de atravesar en ese momento un posoperatorio normal.

El pasado jueves 4 de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner, fue sometida a una histerectomía ampliada por vía laparoscópica, que consiste en la extirpación del útero. "De acuerdo a la evaluación macroscópica realizada, el pólipo uterino encontrado presenta características benignas. El resultado definitivo del examen histopatológico se emitirá la próxima semana", expresaba uno de los últimos partes médicos diarios del Sanatorio Otamendi.