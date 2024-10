Cristina le respondió a Milei: “Los que hoy te aplauden te van a descartar”

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le respondió por redes sociales a Javier Milei, luego de que el Presidente se disculpara de forma irónica por haber dicho en una entrevista televisiva que le gustaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

Milei y su “metáfora”

El día lunes, el Presidente Milei realizó un posteo donde, sarcásticamente, trató de explicar el sentido de sus ofensivas declaraciones hacia la exmandataria: “Le pido disculpas que no le he podido escribir antes, pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien. Parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica”.

Luego de este posteo, la respuesta de Cristina Kirchner no se hizo esperar: “Tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria”, contestó por redes sociales CKF, quien calificó al Presidente como “una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice”.

En un largo mensaje que compartió por X, la expresidenta aseguró que Milei “no se hace cargo” de los efectos que sus palabras, y sus medidas de gobierno, provocan en la vida cotidiana de millones de argentinos. “Expresiones tales como los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación son reveladoras del diagnóstico: no hacerse cargo de nada”, señaló Cristina.

La advertencia de Cristina

La “verdad de la milanesa”, continuó en su posteo CFK, “es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancia extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía”.

“Cuando les termines de hacer el trabajo sucio, de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden te van a descartar como se hace con esos adminículos que solo se pueden usar una vez”, sentenció Cristina.