Cristóbal López se defendió de la embestida mediática: “Todas mis declaraciones hasta 2020 están regularizadas”

El accionista del Grupo Indalo, Cristóbal López, salió al cruce de las publicaciones realizadas por Clarín y La Nación sobre una condena a pagar más de $150 millones por impuestos impagos. “Todas mis declaraciones juradas hasta 2020 están regularizadas”, aseguró el empresario.

A través de su cuenta de Twitter, López explicó que el fallo del juez federal de Ejecuciones Fiscales, Carlos Faggi, está relacionado con la persecución judicial en su contra a pedido del expresidente Mauricio Macri.

“Hasta el 2016 todas mis obligaciones fiscales se presentaron y pagaron en tiempo y forma. En 2017 la AFIP comenzó una persecución judicial contra nuestras empresas y sus accionistas, a pedido de Mauricio Macri”, sostuvo.

El empresario remarcó que, a pesar de que los activos del Grupo Indalo fueron congelados, a finales de 2017 le solicitaron a la Justicia que les permitiera seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales, “un pedido que fue denegado por la AFIP y el fiscal a cargo”, precisó.

“La AFIP de Macri inició los juicios de cobro y mandó a ejecutar la deuda. Desde que la justicia me absolvió en la causa OCSA se levantaron algunas de las medidas sobre mi persona y lo primero que hice fue regularizar todo lo que no me habían permitido antes. Al día de hoy, todas mis declaraciones juradas hasta el 2020 están regularizadas y al día”, afirmó López.

El accionista de Grupo Indalo lanzó críticas contra los “periodistas que trabajan de tergiversar y mentir, como Hugo Alconada Mon, como ya fue demostrado, y jueces arbitrarios construyen un relato falso como este”.

“Lo que sigue sin poder explicar el mentiroso de Alconada Mon es por qué no pudo sostener su investigación frente a un tribunal. Y todos sabemos por qué: porque lo mandaron a operar para quedarse con nuestras empresas con información falsa”, concluyó el empresario.