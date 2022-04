Gestapo antisindical: “Todo está saliendo a la luz”

El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina afirmó este viernes que “todo está saliendo a la luz”, después de que el juez federal Ernesto Kreplak procesara a exfuncionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal en la causa que investiga a la denominada mesa judicial bonaerense.

“Los argentinos aprendimos a conocer a todos estos personajes que fueron parte del gobierno de Cambiemos. Uno no puede esperar nada de los políticos que difaman, que tienen cargos y que piensan que nunca les va a caer la justicia. Ahora gracias a Dios está saliendo todo a la luz”, afirmó Medina.

Tal y como informó en su edición de ayer este medio, el juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; a Julio Garro; al exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; al senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan; y a los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

El dictamen se dio en la causa mesa judicial bonaerense que se investiga a partir del hallazgo de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata.

En sus declaraciones, Medina recordó que “ya pasaron cinco años de esta causa injusta” y que todavía “no tenemos dictamen judicial”.

“Ellos tuvieron suerte porque el juez ahora los procesa, pero van a estar en libertad y esa suerte se debe a la soberbia de muchos jueces que juegan y siguen jugando por un partido político”, añadió el exlíder de la Uocra platense.

En tanto, indicó que desde “el minuto cero” pidió la indagatoria a la exgobernadora Vidal y realizó la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri, mientras se encontraba preso en la cárcel de Ezeiza “arriesgando muchísimo”.

“En dos años y algunos meses no movieron nada el expediente, absolutamente nada. Quedó encajonado y nunca tuvimos ni noticias, era con un fin claro de seguir teniéndome privado de la libertad”, subrayó.

Por último, el exdirigente gremialista afirmó que recibió el dictamen del juez “con esperanza y alegría”, pero que a la vez no pudo evitar que lo invadiese “una tristeza enorme” por el tiempo que no pudo pasar con su familia.

Por su parte, el abogado defensor de Medina César Albarracín se mostró “conforme” con la decisión ya que “viene en línea con lo que veníamos reclamando. Además, esta resolución marca que se va ampliar la investigación sobre el gabinete de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. También, sobre directivos de la AFI y miembros de la Justicia lo que hace creer que se refiere al procurador Julio Conte Grand que siempre fue un militante de Cambiemos”.

“Acá se investiga si estos exfuncionarios abusando de su cargo, violando la Ley de inteligencia y acordando con jueces y fiscales tomaron la decisión y ejecutaron un plan para meter preso a una persona, esto es absolutamente ilegitimo y no tiene que ver con tiene que ver con si son inocentes o no, para eso está la Justicia quien dice si alguien es culpable o inocente es la Justicia”, resaltó.

Albarracín expresó que “la decisión fue de Macri y Vidal y la ejecutaron los jueces y uno como ciudadano tiene que entender que esto es gravísimo”.

Finalmente, dijo que “Juan Pablo Medina fue preso por una política de persecución del sindicalismo y no fue el único. No tengo dudas que hayan existido maniobras análogas que lamentablemente no se pudieron demostrar para entender que esto fue parte de un plan sistemático”.