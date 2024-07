Críticas y dudas de economistas sobre la política de recrudecimiento monetario de Javier Milei

A raíz de las nuevas políticas monetarias comunicadas por el presidente Milei, varios economistas se expresaron en las redes con gran confusión, múltiples dudas y acusaciones contundentes sobre el núcleo del gobierno libertario.

Christian Buteler reflexionó: "Lejos de ir en busca de un tipo de cambio libre cada vez se interviene más, dado que ahora el BCRA pasa a VENDER dólares en el CCL (altamente criticado, y con razón, durante la gestión anterior). Por qué no correrse directamente y dejar que el precio se determine x oferta/demanda".

"Los dólares deberían ser comprados con superávit fiscal, pero (siempre hay un pero) sin recomposición de reservas cómo sostenes la paridad de los bonos? Si los bonos no mejoran el riesgo país no baja y la posibilidad de rolear los vencimientos del 2025 se aleja", añadió y dejó otra conclusión: "Nos alejamos de los programas económicos para acercarnos a medidas salvadoras que nos puedan revertir el resultado en lo inmediato".

Roberto Cachanosky reaccionó de forma polémica y afirmó: "El exportador está obligado a entregarle, al más puro estilo socialista, sus dólares al BCRA. Por lo tanto si exporta US$ 100 el BCRA emite US$ 90.000. ¿Cómo van a retirar esos US$ 90.000 del mercado para que la base monetaria quede constante? El BCRA venderá dólares en el CCL. ¿Cuántos dólares tienen que vender para retirar los US $ 90.000 emitidos? Tiene que vender US$ 63 al tipo de cambio de CCL del viernes".

Más allá del apoyo de sectores cercanos al Gobierno, las nuevas medidas generan incertidumbre en muchos otros.