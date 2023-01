De Mendiguren destacó la estabilización de las “variables macroeconómicas”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, dijo que “el equipo económico trazó un camino que se fue cumpliendo casi al 100%. No fuimos al default en pesos, se reforzaron reservas, todos los organismos internacionales no solamente convalidaron los créditos que había, sino que los aumentaron”.

Por otro lado, destacó la estabilización de las variables macroeconómicas, que se alcanzó sosteniendo el nivel de actividad y “que vamos a cerrar el año con un 5% de crecimiento”, en comparación con 2022.

Sin embargo, declaró que “tenemos dos problemas que nos obsesionan, que son la inflación y el poder de compra de los ingresos”, y que, “estabilizadas las variables, eso se puede atacar mejor”.

El funcionario nacional también habló sobre la agenda del equipo económico del Gobierno nacional: “Cómo vamos a crecer, cómo vamos a bajar la inflación, cómo la estamos bajando, qué estamos haciendo para aumentar el crédito a la producción y seguir generando empleo”.

“Hay un camino trazado que es una inflación a la baja, para desinflar expectativas”, agregó, y aclaró que “el nivel de actividad, que es mi responsabilidad, no se mantiene si no hay recuperación del salario real. Por eso es que, a diferencia de otras veces, se intenta que no pierda más contra la inflación, por eso se convocó a las paritarias, al Consejo del Salario, y se trabaja en acuerdos de precios para generar un puente de previsibilidad mientras se siguen ordenando las variables macroeconómicas”.