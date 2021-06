De Pedro: “No fue un hecho aislado” el ataque al local del Frente de Todos en Bahía Blanca

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, señaló durante su visita a la ciudad de Bahía Blanca que “hay evidencias concretas de que no fue un hecho aislado” el ataque del mes pasado al local del Frente de Todos en esa ciudad del sur bonaerense, y evaluó que se está “cerca” de lograr identificar a los responsables del atentado.



“Estamos muy cerca de atar los cabos necesarios para identificar a los responsables”, afirmó el funcionario, y agregó: “Por las características del artefacto explosivo”, no se trató de un “hecho aislado”.



Asimismo, aseguró que, “con respecto a la causa judicial, estamos muy avanzados”, y agradeció al intendente local, Héctor Gay, a la oposición y a legisladores “por el repudio generalizado a un hecho de violencia que nada tiene que ver con la convivencia democrática que supimos conseguir a partir de 1983”.



De Pedro sentenció además: “Sepan que esto no genera miedo, genera un sentimiento de repudio generalizado hacia los discursos de odio y genera también más participación”.



La explosión en el local del Frente de Todos ubicado en el cruce de las calles Donado y Beruti ocurrió el pasado 25 de mayo por un artefacto casero y no provocó víctimas, pero sí daños materiales.