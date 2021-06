“La letalidad del virus en La Plata es más alta que en la Provincia”

Durante el primer tercio del mes de junio, la pandemia del coronavirus sigue castigando con dureza en la región. Si bien en La Plata disminuyó la cantidad de personas que se acercan a testearse, la letalidad calculada cada mil habitantes que contraen el virus sigue siendo muy elevada, y hasta incluso superior al promedio registrado en la Provincia.



Después de haber transitado tres semanas de fuertes restricciones, y previo a los nuevos anuncios sobre las políticas sanitarias para controlar el avance de contagios, el doctor Claudio Cardoso realizó una radiografía detallada de cómo está la situación en la ciudad y marcó grandes diferencias respecto a la forma en la que se decidió trabajar desde la Secretaría de Salud del Municipio en el período de restricciones más fuertes.

—¿Cuál es el índice de positividad en La Plata en el arranque de la segunda semana de junio?



—Hemos notado en las últimas dos semanas que el porcentaje de positividad se mantiene en un 43 por ciento, aunque han bajado la cantidad de personas que se acercaron a testearse. Lo que indica que ya no tantas personas sienten síntomas como para acercarse a testearse.

—¿Cuál es la situación real de La Plata?



—La situación real de La Plata es delicada. Tenemos un nivel altísimo de positividad en los testeos que realizamos. Alrededor de 300 positivos por día. Y la letalidad es muy alta: es de 3,05 cada mil personas. Ese número está por encima de la media de la Provincia que es de 2,2 cada mil. Esa diferencia es muy alta, ya que estamos hablando de personas que se mueren todos los días. La ciudad de La Plata no ha logrado controlar la circulación porque la Municipalidad no lo tomó como prioritario.

—¿Hay diferencia de criterios sanitarios entre el trabajo de Provincia y el del Municipio?



—Con el doctor Enrique Rifourcat (Henry) hablamos cosas operativas y generalmente no coincidimos en nada en las cuestiones políticas sanitarias. En políticas partidarias menos. Pero para mí sería imprescindible, porque hablamos de la ciudadanía de La Plata la que está en juego. Les pedimos que se limite la circulación, que haya controles. Ellos dicen que no tienen una política establecida de circulación, y creen que la autogestión de cada persona va a ser suficiente.

—¿Y cuál es su diagnóstico profesional sobre el tema de la circulación?



—A mí no me consta que el intendente haya deliberadamente abierto toda la circulación, pero en los hechos sucede así. Pensar que las personas se van a autogestionar o autolimitar es un poco difícil.

—¿Y por qué cree que pasa esto, doctor?



—Esta discusión se da porque el Estado municipal no está presente con fuerza para hacer cumplir las normas. Todos debemos cumplir las normas. Yo no puedo en el conjunto de la sociedad tener una conducta al libre albedrío porque termina siendo una cosa grave para el resto de la comunidad.



—¿Qué haría usted para bajar la letalidad en La Plata?



—Nosotros fundamentalmente tenemos que limitar la circulación y aumentar el número de vacunación.

Provincia entregó 57.000 vacunas contra la gripe para la ciudad

Desde la Región Sanitaria se confirmó que la provincia de Buenos Aires le entregó a la Secretaría de Salud del Municipio platense 35.760 vacunas antigripales para personas adultas desde que arrancó la campaña de vacunación este año, más 12.780 vacunas antigripales pediátricas para los niños y otras 8.460 vacunas para mayores de 65 años.



Los centros de vacunación para los niños son el Hospital de Niños, el hospital Elina de La Serna y la ex Casa Cuna.



“Cada platense que quiera vacunarse contra la gripe puede hacerlo. Estamos entregando vacunas a la ciudad permanentemente. La Secretaría de Salud debe distribuirlas y vacunarlas”, explicó el doctor Cardoso, quien aclaró que las vacunas son gratuitas para los niños, para los adultos con alguna patología que lo amerite y para los adultos mayores de 60 años. “Vacunas hay. Que no digan que no les mandamos”, concluyó el director de la Región Sanitaria 11.