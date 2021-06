Insólito: un cordobés detalló que se le achicó el pene tras vacunarse

Un increíble caso ocurrió en Córdoba, donde un hombre destacó que tras recibir la vacuna del coronavirus, se le achicó el pene. El mismo afirmó que su miembro cambió de forma y que perdió el "apetito sexual". Más allá de esto, dejó en claro que no tiene tiene nada contra la vacuna.

"Dejo en claro que no tengo nada contra la vacuna, pero estoy con este problema", destacó en un medio local. Tras recibir la primera dosis de AstraZeneca y de levantar un poquito de fiebre, vio que con el correr de las horas su pene no era el mismo: "En la madrugada del domingo noté que ya no tenía el tamaño real como asimismo se había reducido mi apetito sexual. Hasta hoy, me sigue pasando", dijo. En las redes sociales, el individuo generó sorpresas y críticas, ya que muchos notaron su argumento "como una excusa".

Según detalló el especialista cordobés, Manuel Seoane, estos síntomas puede ocurrir en algunos casos y destacó que "puede tratarse de un déficit de llegada de sangre al miembro, por lo que disminuye su tamaño y no tiene respuesta ante el estímulo. También pueden ocurrir erecciones prolongadas e involuntarias". Además remarcó que a los días, este problema desaparece.