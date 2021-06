Eclipse solar anular, el anillo de fuego que atrapa al mundo

El cielo no deja de sorprender y un nuevo fenómeno astronómico acapara la atención de millones de aficionados. En el día de hoy la Tierra vivirá un eclipse solar que mantendrá en vilo a millones de personas. Se trata de un eclipse anular, en el cual la Luna se moverá delante del Sol lentamente.



La duración completa del espectáculo natural se verá solo en el Polo Norte y, de manera parcial, en España, Francia, Alemania, Suecia y Finlandia. También en el norte de Canadá, el noroeste Rusia, en algunas zonas del Caribe y el norte de África.



En diálogo con diario Hoy, el astrónomo y director del Planetario de La Plata Diego Bagú, expresó: “Se va a ver en el hemisferio norte, de hecho, el eclipse va a pasar exactamente por el Polo Norte, algo impresionante. Y es anular, es decir que la Luna va a tapar al Sol, pero no de manera completa, va a pasar por el centro del Sol dejando en un momento una especie de borde solar y de ahí la figura que se le llama anular”.



Además, el especialista adelantó otro suceso que se aproxima: “El eclipse solar del año lo vamos a tener nosotros, los argentinos, y va a ser el cuatro de diciembre. Va a ser un eclipse total. La Luna va a tapar por completo el Sol. Es mucho más hermoso de ver.

Ese eclipse va a pasar por el mar Antártico, la sombra de la Luna va a pasar entre Tierra del Fuego y la península Antártica argentina. Va ser difícil de verlo porque uno tendría que estar en un barco, pero va a pasar literalmente por territorio argentino”, concluyó Bagú.



Los fanáticos de la astronomía deberán tomar en cuenta los recaudos al momento de ver el eclipse, ya que podrían tener secuelas “irreversibles” en la visión, advirtió Florent Delefie del Observatorio de París.



Sobre este tipo de sucesos astronómicos, la NASA advirtió que no es seguro observar de manera directa porque podría generar lesiones en la vista. Tampoco mirar con gafas de sol o a través de una nube.