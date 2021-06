Ezequiel Ramírez: "Andújar me mandó un mensaje diciéndome que hay que trabajar para pelear arriba"

Durante el mediodía de este martes, Ezequiel Ramírez fue presentado en City Bell en conferencia de prensa, donde destacó entre otras cosas que todavía no habló con Zielinski pero que seguro lo hará más adelante.

A su vez, aseguró que está muy contento con los entrenamientos y su período de adaptación no solo a la primera división sino a un club como Estudiantes. Y agregó: "La gente me recibió muy bien, estoy muy contento de estar acá".

Sobre su perfil como jugador, dijo: "Me caracterizo por ser un jugador veloz que llega a pisar el área. Me voy a sentir cómodo donde me necesiten, aunque me gusta jugar cerca del arco, pero el técnico es el que decide".

También se le preguntó sobre las sensaciones que le generó el interés de un club como Estudiantes: "Me llenó de orgullo que me quiera Estudiantes. Me encontré con un club ordenado y con buena gente sobretodo".

Además, contó que el propio Mariano Andújar le mandó un mensaje diciéndole que "hay que trabajar para pelear arriba".

Finalmente, declaró que sus aspiraciones son: "entrar bien en el grupo y debutar con esta camiseta".

Fuente: Sintonía Pincharrata