Preocupó a todos: Emiliano Martínez se fue en camilla tras una tremenda caída

Emliano Martínez tuvo que ser reemplazado luego de un fuerte choqye con el defensor colombiano, Yerry Mina. El arquero terminó cayendo fuertemente y debió abandonar el campo de juegoa los 39 minutos de la etapa inicial. En su lugar ingresó el arquero de Porto, Agustín Marchesín.

Si bien Martínez intentó recomponerse, un fuerte dolor en su brazo derecho lo dejó inmovilizado. Sobre todo por como se dio vuelta en el aire y por lo mal que cayó. Las caras de sus compañeros, fueron de preocupación al igual que la de los médicos. Pero para su suerte, no pasó a mayores.

Luego de que le hagan los estudios en un centro médico, Emiliano Martínez transmitió tranquilidad y destacó que está bien: "Por suerte no pasó a mayores y estoy bien. El médico me dijo que salga y luego me hicieron estudios. Salieron todo bien. Me queda el sabor amargo, porque me enteré que nos empataron", destacó.

¡Repasá la caída!