A través de su cuenta de Twitter y buscando evitar ser el centro de cualquier escándalo, el exfuncionario se expresó:

“Visto el escándalo desatado con la vacunación contra la Covid-19 me niego a recibir la vacuna para la que me han citado el día 24/2 en Zárate, aclaro que el turno me fue asignado en función de haberme anotado en el listado abierto por @BAProvincia @Kicillofok @DrDanielGollan”.