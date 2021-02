Contrapunto en Twitter entre Fernando Iglesias y “Luli” Salazar

La controversia por las vacunas es furor en las redes.

El diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) y la modelo y conductora Luciana Salazar se enfrentaron en Twitter cuando ella afirmó que “con mucha inteligencia un país muy poderoso le estaría pasando facturita al gobierno” a partir del escándalo de las vacunas, y él le respondió:

“Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana.” A lo que “Luli” Salazar retrucó: “Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago”.