Denuncian a Patricia Bullrich por comprar lanchas con sobreprecios

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sufrió un revés judicial. La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la ex ministra de Seguridad por la presunta compra de cuatro lanchas de patrullaje de vías navegables en 2016 con un sobreprecio de unos 29 millones de dólares.

En el escrito también aparece el nombre de Marcos Peña, ex jefe de Gabinete, y del ex Secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Föhrig, quien "avaló el cúmulo de irregularidades y a pesar de ellas lo elevó a para la rúbrica de la ex ministra".

Las lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd., fueron adquiridas bajo la forma de un Convenio con el Ministerio de Defensa de Israel, pero, según la denuncia, ello fue una forma de eludir la posibilidad de competencia para contratar con una empresa privada que había sido previamente elegida.

"La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich suscribió un Convenio con Israel, mediante el que se contrató la provisión cuatro lanchas incumpliendo la normativa de contrataciones prevista y más específicamente las normas de contratación directa a las que correspondía ceñirse", sostiene la denuncia.

Según un informe Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la compra se realizó con "un sobreprecio del orden del 138 por ciento".

Así, el sobreprecio total pagado habría sido de 29 millones de dólares", sostiene el reporte de la UBA.

La denuncia de la OA da cuenta de que Breier Oded, vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd., quien intervino en el proceso de la venta de las lanchas a la Argentina, "fue detenido en marzo de 2018 en Israel por presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria".

La causa, quedó registrada con el número 3978/2022 en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.