Denuncian “golpe de Estado institucional” en el Colegio de Odontólogos del Distrito I

La presidenta del Colegio de Odontólogos Distrito I (perteneciente a La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, San Vicente, Brandsen, Gral. Belgrano, Gral. Paz y Presidente Perón), Natalia Weiler, denunció que fue destituida de su cargo en una “reunión secreta” del Consejo Directivo, en la que ella pudo participar, pero “no pudieron estar presentes los colegas odontólogos que querían presenciar la reunión”.

Natalia Weiler era presidenta del Colegio de Odontólogos hasta el sábado a las 18, cuando se realizó la reunión por Zoom del Consejo Directivo del Colegio. Allí trataron, como se anunció el jueves 2 de septiembre en un comunicado –que contiene la ID y contraseña del encuentro–, al que accedió diario Hoy y que no es público, al menos en las redes y web del Colegio, las “faltas graves en su proceder de la Sra. Presidenta Natalia Lelia Weiler”. Ante la consulta de Hoy, Weiler afirmó que ese comunicado se pasó solo a los consejeros y “no a los matriculados, más de 300, que querían participar de la reunión y presentaron una nota”.

“Me acusaron, me sentenciaron, me destituyeron, no me dieron derecho a réplica y ya me mandaron al tribunal de disciplina, también”, aseveró Weiler. La ahora expresidenta agregó que no pudo ejercer su derecho a defenderse y es por ello que hoy, con los asesores letrados que la representan, irá a pedir “la intervención de la Institución al Consejo Superior, dadas todas las irregularidades”.

“Imaginate que ayer (por el sábado) una consejera leyó mis acusaciones y mocionaba y yo me acababa de enterar lo que iban a mocionar”, añadió. Ella estaba presidiendo su segundo mandato, tras ser electa el 6 de diciembre de 2019, luego de haber encabezado la institución en 2019 por haber sido elegida en diciembre de 2018.

Luego de la reunión, a las 21.32, en la página oficial de Facebook del Colegio de Odontólogos se publicaron las razones por las que el Consejo Directivo destituyó a Weiler. “Estimados colegas, las pruebas mencionadas se encuentran a disposición de todos los matriculados a los fines de que puedan interiorizarse de lo acontecido”, dice la publicación en la red social y luego se adjunta la imagen con las acusaciones, entre ellas:



- Desoír intencionadamente y en varias oportunidades las mangas del Consejo Directivo, siendo que una de sus funciones es justamente ejecutar y hacer cumplir las mismas.

- No respetar mociones y censurar a los consejeros en el pleno uso de sus derechos de voz y voto.

- Tomar decisiones unilateralmente sin someterlas al tratamiento real y democrático del Consejo.

- Generar confusión en forma dolosa en el marco de las reuniones de Consejo y en la población odontológica, enviando y publicando resoluciones de presidencia ilegales.

- Incurrir en mentiras tanto hacia el Consejo Directivo como hacia el Consejo Superior.

- Exponer públicamente cuestiones de índole privado, que fueron informadas al Colegio a través de mail de secretaría (situación de denuncia), entre dos colegas sin haber dado el correspondiente tratamiento administrativo y pertinente a este Consejo, sin resguardar la identidad de los matriculados.

- Continuar al día de la fecha elaborando y publicando “resoluciones de presidencia” sin la referenda de Secretaría, ni el aval del Consejo Directivo.

Sobre la reunión, Weiler explicó que, ante la falta de respuesta a los matriculados por la contraseña e ID al Zoom, lograron conseguirla. Pero una vez allí dentro eran echados por “la secretaria general María Celeste Andino, quien era la que administraba el Zoom”. “Cuando empieza la reunión de Consejo, una de las consejeras mociona para que la reunión sea abierta, pero el resto votó que la reunión sea secreta”, indicó Weiler.

“Las reuniones de Consejo son reuniones para todos los consejeros, pero también son abiertas para la participación de todos los colegas. Los colegas externos al Consejo Directivo no tienen voz ni voto, pero las reuniones son democráticas y (los odontólogos) tienen derecho a participar”.

Weiler denunció que nunca se le dijo de qué se la iba a acusar y argumentó que las “faltas graves son injurias y están injustificadas”. Dijo que las leyeron en el encuentro del sábado, pero que “en el momento mocionaron la destitución, sin derecho a réplica ni a defensa”.

“No tuve derecho a defenderme de las acusaciones infundadas que ellos emitían hacia mi persona, porque jamás en mi mandato desobedecí las órdenes del Consejo, esas son apreciaciones de la consejera que fue la que lo leyó”, sostuvo Weiler, quien disparó: “Esto es todo armado por el asesor letrado, que creyó que era un odontólogo más y quien dirigía la institución”.

Tanto los Colegios de Odontólogos del IX distrito y del distrito V repudiaron la destitución y denunciaron que Natalia Weiler no se pudo defender ante las acusaciones. La historia recién comienza.

Comunicado del distrito IX