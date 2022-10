Descubrieron que Sabag Montiel vivió en Uruguay por 4 años

La fiscalía descubrió que Fernando Sabag Montiel habría estado residiendo en Uruguay hasta 2018, año en que se cree que retornó a Argentina.

Carlos Rívoro, el fiscal federal y quién dirige la investigación, dio a conocer que el atacante de Cristina Kirchner permaneció en Montevideo por 4 años.

Según los registros oficiales, su salida del país oriental fue en 2018 y pese a que en principio se creyó que estuvo solo de paso, finalmente se constató que vivió en tierras uruguayas por un largo tiempo.

Sin embargo, se trata de una información que por el momento no vincularía el caso de Sabag Montiel con Uruguay, ya que no hay pruebas que el delito haya tenido relación con su pasado allí, por lo que no piensan solicitar una rogatoria judicial a dicho país.