Después de atacarlo, Milei le agradeció a Lula por la custodia de la embajada en Venezuela

El presidente Javier Milei le agradeció "enormemente" a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Caracas y por resguardar a seis venezolanos opositores del partido de María Corina Machado que estaban asilados en la sede.

"Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí", dijo Milei en su cuenta de X.

Tras romper relaciones y ser expulsados por el Gobierno de Nicolás Maduro, los diplomáticos argentinos tuvieron que abandonar ese país, una situación que Milei calificó como una "represalia del dictador Maduro" por “condenar el fraude" electoral del pasado domingo. "No tengo dudas que pronto reabriremos nuestra Embajada en una Venezuela libre y democrática. Los lazos de amistad que unen a la Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos", agregó el Presidente.

Previo a este hecho y en una línea muy distinta, el miércoles por la noche el Presidente había atacado a sus pares de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de México, Andrés Manuel López Obrador y de Colombia, Gustavo Petro, al responsabilizarlos por el rechazo de la Organización de los Estados Americanos a la resolución que pedía al Gobierno venezolano publicar las actas electorales.

El mandatario argentino compartió una publicación en sus redes sociales donde los criticaba: "Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado… En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos".