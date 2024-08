El Gobierno le respondió a Kicillof por la polémica de la planta de GNL

Manuel Adorni apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que el municipio bonaerense de Bahía Blanca se quedara sin la mega inversión de YPF y Petronas, que finalmente tendrá lugar en Punta Colorada, Río Negro.

“Uno de los daños más grandes que dejó el kirchnerismo fue la rotura de la confianza en todos los aspectos, que es mucho más difícil de reconstruir que el país. Kicillof está bastantes pasos atrás en términos de recomponer la confianza, porque es un delirante fiscal”, expresó Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

De esta manera, el funcionario nacional se refirió a la determinación de YPF y Petronas de descartar la posibilidad de construir la planta en el Puerto de Bahía Blanca, y advirtió que la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y haber firmado el Pacto de Mayo “implican que las condiciones a futuro son mejores en Río Negro que en Buenos Aires”.

Por otra parte, el vocero presidencial señaló que cuando YPF y Petronas decidieron instalar la planta de GNL en Río Negro, lo hicieron bajo la premisa de que “un delirante fiscal como Kicillof no intente, con impuestos, modificarle las reglas del juego”. “No firmó el Pacto de Mayo y no sabemos por qué, pero hay cuestiones ideológicas, de desconocimiento o falta de entendimiento, que hacen que el Kicillof haya decidido no mostrar su empatía con la inversión y el desarrollo privado de la Provincia”, remarcó Adorni.

En la misma línea, el funcionario nacional remarcó que Kicillof “puede hacer lo que le plazca”, al igual que YPF y Petronas, que decidieron que su proyecto de inversión ve un mayor riesgo en Buenos Aires que en Río Negro. “Pregúntenle a Kicillof, en privado, qué piensa que está pasando de que tamaña inversión no se haya podido dar en suelo bonaerense”, sentenció el vocero presidencial.

De esta manera, Manuel Adorni respondió a las acusaciones de Kicillof, que calificó la votación de YPF y Petronas como algo “intempestivo” y de una decisión “caprichosa” del presidente Javier Milei.

En declaraciones posteriores a la decisión de las petroleras, el gobernador de la provincia de Buenos Aires había manifestado que el Presidente Milei: “Ha decidido castigar a la Provincia por la enorme cantidad de bonaerenses que no lo acompañaron en el Congreso con sus políticas. El Presidente se equivoca y está generando un daño enorme”.

El proyecto de YPF y Petronas desembolsará una inversión de 50.000 millones de dólares, la más importante de la historia de Argentina y de los próximos seis años. “Por más que YPF es una empresa de orden privado, los directivos son funcionarios de Milei y lo que observamos es que tomaron decisiones dictadas por el Presidente”, acusó el gobernador Axel Kicillof.