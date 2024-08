Kicillof estalló contra Milei: “Esto es una venganza”

Luego de trascender que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) se desarrollará en Río Negro, Axel Kicillof se expresó en el Salón Dorado de Casa de Gobierno y responsabilizo a Javier Milei de que la provincia de Buenos Aires se pierda una inversión millonaria de USD 30.000 millones por parte de YPF y Petronas.

Enojado con el Ejecutivo nacional, el mandatario bonaerense apuntó contra el Presidente debido a que actuó en modo de “venganza” por estar en la vereda contraria y que el proyecto se lleve a cabo en Punta Colorada. “Milei no soportó haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires”, lanzó.

Asimismo, dejó en claro que en la determinación de YPF tuvo injerencia la política nacional, ya que con las empresas había un principio de entendimiento hasta la asunción de Milei. “A partir de 2012 empieza un proceso de inversión en Vaca Muerta. Junto a YPF, Petronas fue la segunda en explotar la zona. En el año de 2017 Petronas va a Bahía Blanca junto a YPF al puerto de Bahía Blanca, comienzan los estudios para instalar ahí una inversión que tiene dos etapas: una es llevar barcos y la segunda es hacer una planta en tierra. En 2022 se anuncia esta inversión en Bahía Blanca, en febrero de 2023 los terrenos se habían reservado. Luego gana las elecciones Milei y da la orden que no se hagan las inversiones ahí”, afirmó Kicillof.

Durante esta conferencia, la cual fue armada en forma urgente el martes por la noche, Kicillof dio a entender en todo momento que Buenos Aires es la provincia que más sufre al gobierno de Milei. El mandatario acusó al Presidente de que por culpa de “su fundamentalismo ideológico” está causando problemas en todo el país y especialmente “con las provincias que en las elecciones han resultado opositoras”.

Es por eso que lo catalogó como una venganza “porque en la provincia de Buenos Aires habitan el 40% de los argentinos que no lo acompañan con sus ideas mayoritarias”.

La decisión no tiene nada que ver con el RIGI

Por otro lado, el gobernador también intentó de calmar las aguas con Río Negro e YPF, ya que dijo que “no es un Boca - River” y que la decisión de las empresas “no tiene nada que ver con el RIGI, porque eso es nacional”. De esta manera disipó las dudas y respondió a las críticas de por qué no había adherido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones.

“Tuve una charla con Marín (CEO de YPF). La adhesión o no de Buenos Aires no tiene nada que ver con la decisión de donde se radica la planta. Me dijo que se hicieron los estudios y decidieron que era mejor radicarlo en otro lado”, afirmó Kicillof.

Para finalizar, el mandatario bonaerense aseguró que ya tiene otras inversiones previstas en Bahía Blanca. Además, le agradeció al intendente bahiense Federico Susbielles y lamentó que “del otro lado lo que hay es una decisión caprichosa y completamente arbitraria”.

Luego, en horas de la tarde se volvió a expresar y dijo que “estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente Javier Milei, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que venimos trabajando hace 10 años”, concluyendo así con la jornada de reclamos hacia el Ejecutivo nacional.