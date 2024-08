Macri y Cristina reaparecen en la escena política

Esta tarde, Mauricio Macri hará un acto de relanzamiento del partido Propuesta Republicana (PRO) en La Boca, donde asumirá como presidente de este y así empezar a marcarle la cancha a Javier Milei, siguiendo una misma línea ideológica, pero mostrándose como una alternativa en el campo de la derecha argentina.

Esto tendrá lugar en Arena Estudios y se esperan más de 600 invitados, con tres mandatarios como las figuras más importantes, como Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

En medio de una fuerte interna entre “halcones y palomas”, también fueron invitados Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero ambos rechazaron la invitación. Hoy la encargada de la Seguridad de la Nación se encuentra aliada al discurso de ultraderecha de Javier Milei, mientras que el exmandatario porteño busca desligarse y trata de ser una alternativa de centro, con su nuevo espacio Movimiento al Desarrollo (MAD).

El relanzamiento del PRO busca redefinir la identidad del partido y marcar una clara diferencia con el discurso de Milei, quien ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Macri busca recuperar el liderazgo del partido y tratar de proyectarse como una figura política viable de cara a las próximas elecciones.

El acto será un momento clave para Macri, quien busca demostrar que sigue siendo una figura relevante en la política argentina y que el PRO sigue siendo una fuerza política importante. Aunque la ausencia de Bullrich y Larreta podría ser un signo de las divisiones internas que atraviesa el partido.

Cristina sentará postura sobre Venezuela

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reaparecerá en la escena pública este sábado 3 de agosto desde las 15, a través de una conferencia desde la Ciudad de México, en el marco del curso internacional de realidad política y electoral de América Latina, organizado por Morena, el partido que integra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Se espera que durante su discurso hable de la situación crítica que vive Venezuela, algo que aún no hizo y es lo que esperan tanto aliados como detractores para aliarse ante su discurso o atacar de manera despiadada. Si bien no hay indicios públicos, se espera que se aleje de la figura de Nicolás Maduro.

Junto a ella estará el mandatario mexicano, quien ya se expresó días atrás y, en sintonía a Lula, se mostró moderado pidiendo “que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática”.

El discurso de cierre se podrá ver en vivo y en directo por el Instituto Nacional de Formación Política (INFP).