Día de la Memoria: los testimonios de referentes del oficialismo

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, Diario Hoy se acercó a Plaza de Mayo para dialogar con referentes del Frente de Todos.

"Es una alegría enorme volver a la calle con esta multitud, haber hecho esa caminata sacrificada pero que renueva el espíritu. Hoy es un día de conmemoración, de recuerdo, de reflexión. Venimos a aportar nuestro granito para hacer honor a la memoria de los 30 mil desaparecidos", señaló el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde.

Por su parte, el ministro del Interior, Wado de Pedro, expresó: "Después de los dos años de pandemia, se juntaron muchas ganas de salir, encontrarnos, de decir que vamos a mantener viva la llama de la memoria, a mantener firme generación tras generación la convicción de que nunca mas vamos a aceptar un golpe en la Argentina. Somos una sociedad que maduró mucho, que supo resolver su pasado con memoria, verdad y justicia, y en el mundo seguimos siendo el ejemplo de como se resolvió el genocidio. Volver a llevar las banderas de Argentina y a soñar con una Argentina justa, libre y soberana les da mucho entusiasmo a un montón de pibas y pibes".

En tanto, Oscar Parrilli, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, señaló: "Impresionado gratamente por la presencia tan masiva de gente, lo cual demuestra que hay una necesidad del pueblo de expresarse y tener presente lo que fue el 24 de marzo del 76".

En cuanto a las versiones de falta de unidad dentro del Frente de Todos, afirmó: "Está complicado todo, pero la unidad nunca estuvo en duda, salvo en aquellos que quieren rompernos. No hay duda en continuar y ampliar el espacio, lo cual no implica que no pueda haber diferentes miradas sobre determinados temas, pero sabiendo que estamos con la misma convicción y ganas que teníamos el 10 de diciembre de 2019".

En esa misma línea, Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, manifestó: "Es muy emocionante ver toda esta multitud, que nos llena de alegría y fuerza para poder aportar en un momento complejo, cuando más que nunca se necesita la militancia organizada, concientizada y movilizada".

En cuanto a la situación del Frente de Todos, dijo: "El presidente tiene la responsabilidad de convocar y generar los ámbitos y la institucionalidad correspondiente para que en el marco de la fuerza política que lo ungió como candidato podamos tener un funcionamiento, una lógica y estar a la altura de las circunstancias".

Sobre la unidad dentro del espacio, agregó: "Hay que volver al espíritu original y tratar de darle una respuesta atinada a la gente que tiene expectativas en este espacio político".

En referencia a la destrucción de las oficinas de la vicepresidenta en el Senado, dijo que "uno lo que quería hacer es llamar la atención respecto a un hecho de suma gravedad y que entendamos que no se pueden poner todas las cosas en clave de disputa".

"Tano" Menéndez, presidente del Grupo Provincia, señaló: "Más que una movilización es una verdadera procesión, un acto de fe. Feliz por esta peregrinación de militantes, ha sido una marcha muy linda, con todo el folclore y la alegría que necesitamos en momentos difíciles para el país. Esto nos retroalimenta y nos da muchas esperanzas. Hay cuestiones que no se han podido resolver hasta el momento, de una situación heredada muy compleja sumada a lo que ha sucedido con la pandemia, asique la discusión es cómo frenamos la inflación. Hay que ponerle el cuerpo y el peronismo esta especializado en arreglar los líos que hacen otros. La unidad es el camino para conseguir esos objetivos".

En tanto, Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, sostuvo: "Volver a marchar es re importante, el 24 se transformó en algo muy épico, donde hay un encuentro de organizaciones. Poder recordar a los 30 mil con la militancia es tener presente la esencia. Es un puente del compromiso militante de los de ayer con los de hoy".

Sobre el Frente de Todos, dijo: "Tiene sus diferencias, hay sectores que quieren que rompamos, que son los que endeudaron al país. Alberto es un compañero, hay tensiones pero eso le hace bien al frente y a nuestra democracia".

El exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, también estuvo presente: "Es un momento muy importante de la Argentina, en el que se conmemora esta tragedia que fue la dictadura cívico-militar genocida que tanto daño le hizo a la Argentina, que tenia como objetivo poner en funcionamiento un modelo económico de exclusión".

Sobre las diferencias en el oficialismo, expresó: "Es muy sano que haya diferencias, si no, no habría un frente. No hay que intentar armar sobre las diferencias un punto de ruptura del Frente de Todos, sino que tiene que servir para llegar a una síntesis".

Por último, el diputado nacional Daniel Gollan declaró: "Esto se extrañaba, hoy con una movilización muy grande, recordando algo que es muy caro para todos nosotros. Volviendo con muchos desafíos después de una pandemia que nos impidió hacer tantas cosas, volver para recuperar el tiempo y poner al país de pie, que es lo que el pueblo está esperando".

Al hablar del FdT, indicó: "No hay ningún sector del frente que ponga en duda la unidad, solo hay que corregir cuestiones relacionadas con cierto vacío político y poner claridad sobre cuáles son las líneas, y para eso se necesitan amplios espacios de debate donde todos podamos intercambiar opiniones y generar propuestas. Porque solo la organización vence al tiempo, como decía Perón".