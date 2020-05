Diputados: 253 intrascendentes proyectos

La de Diputados quedará como una de las sesiones más intrascendentes de las celebradas en los 148 años de historia de la Cámara baja bonaerense, tras tratarse en ella 253 proyectos, en los que no estaba contemplada ninguna iniciativa de ley.

Fueron meras propuestas en las que se buscaban Declaraciones, Resoluciones, Pedidos de Informes, pero ningún proyecto de Ley fue puesto en debate en el recinto de avenida 53. Demasiado, si se tiene en cuenta que la sesión en sí misma duró casi tres horas y que fue en simultáneo con la realizada en Senadores, donde ocho proyectos de ese calibre fueron puestos a debate en el recinto de avenida 51.

Ante la falta de proyectos, y con cruces entre oficialismo y oposición a la orden del día, la diputada Maricel Etchecoin Moro hizo un llamamiento a la cordura y pidió: “Cuando enfrentamos una crisis la política debe entender que no es momento de ventajas. Tiene que ser un trabajo mancomunado. No hay mejores ni peores territorios, no hay que permitir ese tipo de discursos”.

La solicitud de endeudamiento propuesta por el Ejecutivo provincial no fue ingresada, como era de esperarse, ya que no pudo llegarse a un acuerdo al respecto entre el oficialismo y la oposición.

Al comienzo de la sesión se aprobaron 15 proyectos relacionados al coronavirus en la Provincia de Buenos Aires, expresando reconocimiento a los trabajadores del Conicet por su labor en al descifrar el genoma y por la creación del nuevo test de diagnóstico rápido.

En ese sentido, el presidente de la Cámara, Federico Otermín remarcó: “Desde la Cámara de Diputados Bonaerense continuamos trabajando articuladamente en la generación de herramientas y protocolos para acompañar la tarea impulsada por nuestro gobernador Axel Kicillof y todo el equipo del Gobierno provincial, de cara al abordaje de la pandemia y la contención de las poblaciones más vulnerables”.

En la batería de proyectos aprobados en conjunto, se incluyeron los destinados a la prevención de delitos vinculados a las redes sociales, teniendo en cuenta que los niños y niñas pasan más horas conectados en este contexto de aislamiento.

Para agigantar un poco más los números de esta sesión, se le otorgó estado parlamentario a más de 1300 proyectos, que fueron girados a sus respectivas Comisiones de estudio y 300 de ellos giran en torno a la pandemia.

Al igual que la semana anterior, algunos legisladores siguen sin ver con buenos ojos la realización de estas sesiones mixtas y reclamaron mayor presencia de pares en el recinto.