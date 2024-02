Diputados vota la Ley Bases artículo por artículo en medio de un clima agitado

La Cámara de Diputados comenzará hoy a partir de las 14:00 la votación en particular de la Ley Bases tras su aprobación en general el viernes pasado con 144 votos positivos, 109 negativos y 0 abstenciones. El oficialismo no logró avanzar con las negociaciones con la oposición dialoguista, por lo que se prevé que el Ejecutivo pueda sufrir una serie de cachetazos parlamentarios.

Tras lograr la aprobación en general, el oficialismo sabía que tenía 72 horas claves para negociar y achicar diferencias en algunos puntos claves que generaban diferencias. Lejos de hacerlo, desde Casa Rosada redoblaron la apuesta y dejaron bien en claro que no iban a ceder sobre uno de los dos temas que podrían destrabar el conflicto entre las partes: la coparticipación del Impuesto País.

“El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto País. Es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, y agregó que “la transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”. Además, afirmó que el presidente Javier Milei “tiene la facultad de vetarlo” debido a que “ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo”.

Ayer, los bloques dialoguistas mantuvieron reuniones por separado. La Unión Cívica Radical realizó un repaso general de los más de 300 artículos y no hubo variación de posiciones con respecto a la semana anterior. Por su parte, el PRO se mantenía alineado en su totalidad con el Gobierno nacional.

Más allá de las diferencias mayores que se dan en torno al Impuesto País, las principales diferencias entre el oficialismo y los dialoguistas son por los artículos vinculados a las facultades delegadas, privatizaciones y toma de deuda. Frente a la intención del Ejecutivo de no ceder en ninguno de los pedidos, se abre un horizonte complicado para el objetivo de Javier Milei de que el proyecto llegue sin cambios al Senado.