Dirigentes sindicales y sociales se expresaron por el 17 de Octubre

"El día la lealtad fue ayer pero hoy lo festejamos nosotros y venimos acá acompañar al gobierno, poner en conocimiento que hay que trabajar mucho para que haya trabajo qué es lo que más queremos, por un gobierno que se preocupe por la justicia social",dijo Roberto Fernández, titular de la UTA, y agregó "desde ahora en adelante el pueblo quiere saber la crítica es del pueblo. El gobernante debe gobernar para el pueblo".

"Lo que tiene este movimiento, el gran problema es la unidad. Es un movimiento y tiene miles de consignas adentro, la unidad para mí se construye si nos ponemos de acuerdo en algunos puntos y vamos por eso", dijo Esteban Castro, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

"Nos pusimos de acuerdo en este momento con las organizaciones sociales y todavía falta mucha reflexión sobre trabajo de la economía popular, la dimensión de nuestro trabajo, que no se termina nunca, hay que tenerlo en cuenta." advirtió y señaló, "se sigue creyendo que el mercado va a resolver los problemas que genera, es como un perrito que se muerde la cola, el mercado no va a resolver estos problemas, el mercado sigue ajustado sigue, concentrado sigue con una propuesta de concentración económica qué nos lleva la deshumanización de la humanidad"

También el dirigente social aseguró que "nosotros estamos haciendo una propuesta concreta de dinamizar la economía popular favorecer el mercado interno qué se vaya generando desde abajo", explicó.

"Hoy la discusión es los grupos concentrados que manejan el alimento qué son las formas de desestabilización de este país hay que darle pelea, no te voy a dar el nombre de uno por uno, pero no puede ser que por más que nos favorezcan en el salario a los 10 minutos los tipos te cobran lo que quieren y se esfuma el salario. Por eso tiene que movilizarse el movimiento obrero y popular, sirve para demostrar que el gobierno se para ante el ataque de los especuladores, sin la movilización no tenés posibilidad de llevar adelante ningún gobierno", concluyó.

Para Gildo Onorato, presidente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular señaló que es "muy relevante la unidad de los trabajadores la participación de los movimientos populares, el desarrollo de trabajo y producción es lo que necesitamos para reconstruir la Argentina después de la pandemia".

"Nada mejor que la el día de la lealtad para reconstruir en esa dirección hay una gran necesidad y voluntad de salir a las calles, hay que ser respetuosos de la voluntad de manifestarse de todos y todas creo que es importante reconstruir la participación popular en el espacio público y no hay que andar en diferencias sino intentar construir los puentes para unir al movimiento popular", señaló el dirigente social.

"Los compañeros de los planes sociales trabajan mucho más para reconstruir la escena", dijo Onorato y agregó que se necesitan "empleos, lo que necesitamos es que se incentiva la producción con crédito para que además de ganar en escala y un circuito de comercialización, se dignifique mucho más este trabajo" y confirmó que "tenemos diálogo permanente con Desarrollo Social y sabemos que vamos a seguir construyendo un consenso para elaborar esa política", concluyó.

"Vemos mucha expectativa, es una jornada para festejar el encuentro con nuestro líder y también bueno, la añoranza de todo lo que nos dejó y un poco tristes porque después que se fue, todos los gobiernos le sacaron a los trabajadores y no le dieron nada", señaló Omar Maturano, del gremio de La Fraternidad.

Además condenó los hechos ocurridos en la marcha de ayer: "la marcha de ayer la tomamos normal, lo que no me gusta es que hayan pisado las piedras. "Esta marcha es para apoyar la democracia"