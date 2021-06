Docentes desmienten a Patricia Bullrich

Los docentes de una escuela de Morón salieron a desmentir a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había filmado un video frente al establecimiento, asegurando que estaba cerrado, cuando en realidad había personal dentro y las clases se desarrollaban en forma remota, en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno nacional por la pandemia de Covid-19.



Bullrich, junto a otras figuras de su espacio político y a integrantes de la agrupación Padres Organizados, se paró frente a la puerta de la escuela primaria N° 7 de Castelar, supuestamente “cerrada”, y filmó un video. Luego escribió en Twitter que “padres, docentes y psicólogos” le habían hablado de “la angustia que sufren los chicos al estar sin clases”. También mostró una puerta que estaba cerrada con una cadena, lo que, según ella, significaba que no había nadie en el edificio. “Queremos que se rompan estas cadenas, como dice nuestro himno”, escribió.



Pero poco o nada de esto era cierto. “Con falacias se busca desprestigiar nuestra labor. La escuela NO se encuentra cerrada”, afirmaron las autoridades del establecimiento en un comunicado que también firman docentes y auxiliares. Y en Instagram mostraron que lo que aparece en el video de Bullrich es engañoso: “Acá estamos, las cadenas están abiertas, la escuela está abierta y nosotros estamos haciendo la guardia como siempre”.



Es cierto que en el edificio no se estaban dictando clases físicamente, ya que, por disposición del Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la Covid-19, se realizan en forma remota, a través de videoconferencia, email y aplicaciones de mensajería. Pero en las escuelas hay guardias para cuestiones administrativas, entrega de materiales y otros asuntos que requieren presencialidad.



“Repudiamos la utilización de la fachada de la institución y su nombre para actos políticos partidarios”, dijeron los directivos en otro tramo de su comunicado. También aclararon que, pese a lo afirmado por Bullrich en Twitter, ningún directivo ni docente de la escuela participó de ese acto.