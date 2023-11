Docentes no aceptaron la propuesta del Gobierno

Luego del encuentro de la semana pasada entre docentes y autoridades del Ministerio de Trabajo, que marcó la reapertura de las paritarias, los trabajadores de la educación volvieron a encontrarse el lunes en la sede de la cartera laboral y no se llegó a ningún tipo de acuerdo entre las partes, por lo que se pasó a un nuevo cuarto intermedio.

Fue ayer, desde las 16, donde los involucrados se sentaron a discutir un posible nuevo aumento de sueldo. Según informaron fuentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el ofrecimiento que realizó Provincia no fue el que esperaban los sindicatos, por lo que quedaron en volver a reunirse hoy. Vale recordar que, el pasado 7 de noviembre, se les ofreció a los docentes un incremento salarial del 15 % para el mes de noviembre, situación que también fue rechazada. En ese aspecto, ayer se volvieron a ver con la esperanza de que el Ejecutivo provincial mejore su oferta, pero no fue suficiente para los maestros. “Desde el FUDB expresamos la necesidad de aumento salarial para el sector docente, dado que la coyuntura actual de especulación económica impacta en la escalada inflacionaria, afecta de forma directa al poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes. Es por ello que la propuesta expresada por el Gobierno Provincial aún no contempla lo expresado por el FUDB y es necesario seguir trabajando en el ámbito paritario”, expresaron luego de la paritaria.