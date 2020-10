Dos personas del entorno del intendente son titulares de once cooperativas

Una concejala y la pareja de otra edil oficialista son investigados por la Justicia a partir de la denuncia que, frente a las irregularidades que la Municipalidad de La Plata comete en derredor de las “cooperativas”, presentó Florencia Rollié, quien formó parte de la bancada del PRO durante la primera gestión del intendente Julio Garro.

Liliana Lucha, quien hoy ocupa una banca en el recinto del Concejo Deliberante, y Mauro Petrone (pareja de Julieta Quintero, concejal y titular de Desarrollo de la Comunidad y exsecreta­ria de Julio Garro durante los primeros cuatro años de gestión) figuran al frente de 11 cooperativas que prestan servicios a la comuna, un dato que visto muy livianamente puede resultar curioso, pero que al que si se le pone la lupa encima, resulta cuando menos sospechoso.

Las once cooperativas que dependen de estas dos personas son Centenario, El Molino, Almagro Ltda., Sol de Aeropuerto, San Carlos a la Obra, 17 de Agosto, El Retiro, Solidaridad Los Hornos, Insucoop, Los Emprendedores de Villa Elvira Ltda. y Forjar. Las primeras cinco están a nombre de Lucha, el resto respondería a Petrone.

Lo que hay que destacar es que históricamente las cooperativas se formaban con los empleados de empresas ­caídas en desgracia, que, ante la posibilidad cierta de que su fuente de trabajo se esfumara, se hacían cargo de la misma y, solidariamente y de manera conjunta, buscaban sacar el emprendimiento adelante para beneficio de todos. Por este motivo, resulta extraño que alguien forme parte de más de una cooperativa, y mucho menos que sea apoderado de dos o más.

En este caso no es así, y las cooperativas que prestan servicio al municipio se formaron con personas en situación de vulnerabilidad extrema, a las que, lejos de ofrecérsele una solución, se las explota en beneficio de terceros que no pasan por su precaria situación.

Recordemos que, según la documentación a la que accedió este multimedio, de los más de 5.000 cooperativistas que prestarían servicios, solamente 800 cobran por su labor, lo que dejaría el dinero que bien se le podría estar pagando a más de 4.000 personas que buscan desesperadamente un trabajo en manos de los titulares de las cooperativas que no dan cuenta de su destino.

Si para muestra basta un botón, en la cooperativa de trabajo Los Emprendedores de Villa Elvira, cuyo apoderado es Mauro Petrone, figuran en planilla 79 trabajadores a los que se puede identificar con su DNI, pero en realidad se pagó un sueldo de 3.500 pesos a 462. Esto implica que hay 383 pagos que fugan esa cantidad, dejando sin un destino claro a 1.340.500 pesos por mes en manos de una sola cooperativa.

Las voces de los sindicatos

El diario Hoy dialogó con Darío Alfano, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, quien se excusó diciendo que presentó ocho notas pidiéndole al gobierno de Julio Garro el pase a planta permanente de los cooperativistas. Sostuvo que no sabe cuántas son las personas en situación de precarización: “Venimos pidiendo desde 2015 al intendente y al municipio que no haya tantos trabajadores de cooperativas y que pasen a la órbita municipal, que tengan estabilidad”.

Sobre los posibles negociados dentro del municipio, Alfano dijo que “eso habría que preguntárselo al Ejecutivo; no puede haber compañeros que, haciendo la misma tarea, unos cobren 10 y los otros 20.000 pesos”. Asimismo, agregó que se enteró de las irregularidades a partir de los informes publicados por este multimedio: “No me puedo enterar desde adentro porque eso no es parte del gremio”, enfatizó.

Acerca de la caja negra comunal, dijo: “No tengo ninguna constancia. Si la tuviera, salgo a denunciar, porque sería una locura, estarían explotando a trabajadores”. Extrañamente, a continuación el gremialista contó que se reunió con 129 secretarios generales de la Provincia y que el panorama se repite en cada localidad bonaerense.

Es decir, Alfano dice desconocer la situación de los trabajadores cooperativistas locales, pero está al tanto de las irregularidades de la Provincia. Insistió en la presentación de notas, obviando las herramientas de presión que posee el sindicato y que podría usar para lograr el fin de la precarización laboral.

También este medio se contactó con Carlos Quintana, titular de UPCN, quien dijo desconocer detalles de la operatoria, y con Diego Rétola, de la misma entidad, quien se comprometió a dar su versión en las próximas horas.