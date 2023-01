Echarren celebró la realización de una operación de alta complejidad en el hospital de Castelli

En los últimos días, profesionales de la salud del hospital Dr. Ramón Carrillo de la ciudad de Castelli realizaron una cirugía de alta complejidad a un vecino que había sufrido múltiples fracturas del tercio medio facial. La operación, de un valor estipulado de 2 millones de pesos, fue gratuita en su totalidad, según expresaron desde las vías de comunicación oficiales de la municipalidad.

En ese sentido, el intendente Francisco Echarren destacó la labor de los cirujanos mediante un posteo en su cuenta de Facebook, desde donde señaló que “dar este tipo de noticias no solo me emociona y me llena de orgullo, sino que también me hace pensar en todo lo que hemos logrado y cómo transformamos nuestra ciudad”.

De inmediato, el anuncio del mandatario local se llenó de mensajes de felicitaciones para los involucrados y de agradecimiento hacia la gestión, a la que se le destacó lo hecho hasta ahora en materia de salud pública.

Cabe mencionar que el paciente en cuestión presentaba fracturas que afectaban la pared externa de la órbita, piso y reborde orbitario, hueso malar y arco cigomático, por lo que la intervención era realmente muy complicada. Sin embargo, todo salió bien, y fue por el buen accionar de los profesionales intervinientes que desde la comuna se encargaron de reconocerlos y destacar su trabajo.

En ese marco, el intendente también remarcó que es “histórica la inversión en materia de salud que hemos realizado”, y enumeró que el nosocomio cuenta con ­“quirófano nuevo, refacción de habitaciones, construcción de la terapia intensiva, adquisición de tomógrafo y equipamiento de última tecnología”. Además, re­cordó que se está construyendo un nuevo hospital para los vecinos de Pueblo Nuevo.

Este último lugar mencionado contará con seis consultorios, de los cuales cuatro serán de atención general, uno odontológico y uno ginecológico, enfermería, ecografía, SUM, baños, salas de espera y espacios verdes.

De esta manera, para cerrar su mensaje, Echarren remarcó que el sanatorio en donde se realizó la intervención quirúrgica en cuestión es “un modelo único en la región”, y concluyó: “No paramos de hacer, Castelli es ejemplo no solo a nivel local y regional, también es ejemplo a nivel provincial”.

De la cirugía participaron el doctor Juan Díaz Bardales, la anestesista Ayelén Miranda, el odontólogo y cirujano maxilofacial ­Nicolás Tissone y el doctor Héctor Calastra, quienes se convirtieron en un ejemplo para todos los ­castellenses.