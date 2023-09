Educación continúa con el fortalecimiento de las trayectorias educativas

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aprobó nuevos programas provinciales para los niveles educativos de Inicial, Primario y Secundario, que comenzará el 4 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente ciclo lectivo.

Cabe señalar que las medidas se enmarcan como parte de las acciones que se llevan adelante desde 2020 para fortalecer las trayectorias e intensificar la enseñanza de las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades.

Esta acción en el Nivel Inicial impactará en 2.050 jardines de infantes mediante la realización de talleres de alfabetización en Sala de 5 años, que generarán oportunidades para niñas y niños que requieren una enseñanza intensificada con el fin de alcanzar los contenidos definidos en el Diseño Curricular antes de ingresar al nivel Primario.

En tanto, en el Primario, la resolución alcanzará a 750 escuelas, de jornada simple o con quinta hora, que cuentan con más cantidad de estudiantes de 3° año que repitieron en 2022 y no manifestaron avances en el transcurso de este ciclo lectivo y de estudiantes de 2° año que no mostraron progresos en lectura y escritura durante esta primera etapa del año. Las acciones estarán a cargo de equipos docentes alfabetizadores que trabajarán con grupos de no más de 10 niñas y niños, dos veces por semana, en espacios físicos y horarios fijos, con notificación a las familias con el pedido de que no falten a estas instancias.

Para la educación secundaria, el Programa llegará a 2.400 escuelas orientadas, técnicas, agrarias y especializadas en arte y contempla dos líneas de acción; la primera es la asignación de cargos de Coordinación Institucional de Trayectorias Educativas para docentes que realizarán un acompañamiento integral a estudiantes con alta vulnerabilidad en sus trayectorias pedagógicas; la segunda corresponde al período de intensificación de la enseñanza que implica la asignación adicional de horas de trabajo docente para llevar adelante clases y talleres en materias o áreas específicas, a contraturno de la jornada habitual y los sábados, y que constituye la continuidad del período similar que tuvo lugar durante cinco semanas a mediados de este año.

Estos Programas alcanzan a 5.200 establecimientos a los que asisten 1,93 millones de estudiantes, que representan el 71,4% de la matrícula total de gestión estatal que asiste a los niveles obligatorios. La inversión total de los tres programas será de $4.622 millones.

La iniciativa se suma a las múltiples políticas que en esta gestión se desarrollaron para fortalecer el sistema educativo, expandiéndose en términos institucionales con la creación y reapertura de nuevas escuelas, independización de anexos y extensiones, edificios nuevos y ampliación de los existentes, refacciones y mantenimiento edilicio, garantizando la suficiencia de las plantas orgánicas funcionales de docentes y auxiliares de la educación y ampliando la jornada escolar.