El Concejo Deliberante volvió a sesionar luego de meses sin actividad

En la jornada de ayer, en el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata se volvieron a encontrar los ediles de Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) para abordar diversas temáticas de interés para los vecinos. Se trató de la sesión número 10 del año, que se hizo esperar en un contexto que estuvo marcado por las elecciones.

Luego de la última sesión, que se dio previo al cierre de listas del 24 de junio, el recinto sufrió una pausa que se prolongó más de lo habitual y de lo esperado por distintos concejales, que se mostraron ansiosos por querer debatir y cumplir con su labor.

Principalmente, la urgencia por sesionar se manifestó en el bloque de concejales del Frente de Todos, quienes emitieron un co­municado manifestando su preocupación ante la ausencia de abordaje de diversos temas que, según consideraron, eran necesarios resolver.

Pese a esto, hubo que esperar hasta ­después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para que los concejales volvieran a verse las caras. Al mismo tiempo, vale recordar también que la sesión se iba a llevar a cabo el pasado 17 de agosto, pero se atrasó por el fuerte temporal que azotó la ciudad y perjudicó a varios ­vecinos.

Luego de esto hubo dos aplazos más y, finalmente ayer, se concretó la tan esperada jornada de debate.

Expectativa en la previa

Si bien la sesión estaba convocada para las 11 de la mañana, como suele ocurrir habitualmente, el encuentro terminó comenzando al menos tres horas más tarde, y en la previa el presidente del Concejo, Darío Ganduglia, ­dialogó con diario Hoy y la Red 92 sobre las expectativas. “Tenemos cuatro homenajes, que van a ingresar fuera de hora de lo que es el sumario”, comenzó expresando.

En ese sentido, en relación a las fuertes lluvias del 17 de agosto, Ganduglia le adelantó a este multimedio que “el bloque de Unión por la Patria ha presentado cinco expedientes de pedidos de informe”, y agregó: “También hay tres nuestros que tienen que ver con obras hidráulicas y cómo intervino la Municipalidad para asistir a los vecinos”.

Por otra parte, contó que mantuvo un encuentro con los presidentes de ambos bloques de ediles y aseguró que “se trató del encuentro que tenemos siempre antes de las sesiones, donde se pulen algunos temas en particular, se revisan los proyectos y otras cuestiones protocolares”.

El presidente del cuerpo deliberativo no evitó hablar de la situación que atraviesa el país en torno a los saqueos registrados en los últimos días, y confirmó: “Hay un proyecto de repudio ante los hechos que se han presentado en todo el país, por suerte no hemos tenido casos así acá, salvo en Los Hornos, que fue un caso particular de un intento, pero ya está interviniendo la fiscalía de turno”.

Una visita especial en el recinto

Una vez que se dio inicio a la décima sesión de 2023, la primera acción fue la toma de juramento al joven radical Ignacio Gando, quien ocupará su banca por un tiempo, en reemplazo del concejal Juan Martínez Garmendia, quien se tomó licencia. En un clima de euforia y alegría, el flamante edil juró por la Patria, los Santos Evangelios y los vecinos de La Plata.

Luego de esto, Gando recibió las felicitaciones de sus compañeros de bloque y de la oposición, quienes lo recibieron cordialmente. Sin embargo, la presencia más importante fue la del intendente Julio Garro, quien apareció para saludar al chico y se estrecharon en un abrazo.

Tras el jefe comunal, el titular de la Junta Central de la UCR, Pablo Nicoletti, el exconcejal Javier Mor Roig y el secretario de Salud, Enrique Rifourcat, también saludaron al presidente del Comité Tercera de la UCR.

Luego del alboroto y la breve celebración, cada uno de los ediles ocupó su banca y fue el momento de iniciar la sesión.

Debate, temas y pedidos de informe

Como lo adelantó Ganduglia, la concejala Yanina Lamberti, del FdT, presentó un pedido para que la Municipalidad de La Plata brinde informes sobre las medidas que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a la ordenanza que declara la emergencia climática en la ciudad.

En concreto, la edil solicitó el diagnóstico y políticas públicas implementadas, acciones y obras realizadas, gastos realizados en el marco de la ordenanza, adecuaciones presupuestarias realizadas, y metas cumplidas e incumplidas de dicha norma.

Sumado a esto, la concejala Ana Negrete pidió información sobre las medidas y tareas de prevención llevadas adelante ante las eventualidades climáticas en el barrio Don Fabián de la localidad de Melchor Romero, una zona que “se inundó dos veces en tres meses”, aseguró.

Por su parte, el edil del Frente de Todos, Juan Granillo Fernández, propuso la creación de un fondo de promoción de microcréditos, un proyecto que busca incentivar a los microemprendedores y feriantes de la economía popular, detalló.

Verónica Rivas, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto “anti caños de escape ruidosos”, el cual contempla la prohibición de circulación con escapes libres o modificados de automóviles, motos, ciclomotores y vehículos de gran porte.

Finalmente, pasadas las 19, la sesión llegó a su fin y se espera que el próximo encuentro, con temas que hayan quedado pendientes, se lleve a cabo la próxima semana, para dar cumplimiento al reglamento, que establece que se tienen que realizar dos debates por mes.