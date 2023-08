En la tarde de ayer, la ex­directora de diario Hoy, Myriam René Chávez de Balcedo, asistió junto a sus abogados a los tribunales de calles 8 y 51 en la ciudad de La Plata para participar de una nueva audiencia en el juicio que la incrimina por supuesto lavado de activos y evasión de impuestos.

Esta causa, como se ha informado en reiteradas ediciones de este medio, corresponde a una persecución política y judicial contra la familia Balcedo, desde aquella intervención ilegal en enero de 2018 al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), del cual el ingeniero

Marcelo Balcedo era director por entonces, y en cuyo cargo el juez Ernesto Kreplak designó a Julio Simón desde mayo de 2020.

En el marco de la nueva audiencia, Chávez de Balcedo precisó a la prensa que “la causa, lamentablemente, como todo lo que pasa en nuestro querido y amado país, está manejada por los intereses del ­doctor Kreplak y la fuerza del kirchnerismo”.

“Hace cinco años que yo estoy presa, sin haberme podido comprobar nada. Pero además yo tengo los papeles de la AFIP, ¿quién tiene los papeles de la AFIP del 10 al 20? ¿O no es la AFIP la que mira si vos tributás? ¿Cómo en un diario que vivió 25 años pagando a la AFIP y a ARBA de repente viene un juez y te mete presa y cierra el medio? ¿Y el juez de Garantías dónde estaba para parar eso? No estaba”, detalló la exdirectora de diario Hoy.

Y reiteró: “Hace cinco años que estoy así y no me han podido ni me van a poder comprobar nada, porque no tengo nada, esto es lo terrible. Cuando alguien comete una fechoría, me parece perfecto que la pague, pero esto fue todo un contubernio contra los Balcedo, contra Marcelo, mi hijo. Como no lo pudo agarrar, se la agarró conmigo. Fue terriblemente así”.

“Yo creo que debe ser uno de los casos más terribles de la Justicia Federal. Y no sé si en algún mo­mento esto no va a salir más a la luz mediáticamente. Yo creo que hay jueces honorables, como hay abogados honorables, como hay en el mundo gente de dos tipos, ¿no? Así que tengo esperanza”, agregó.

“Por eso vine hoy, con mis 83 años, y no estuve viniendo porque mi salud, que es muy precaria, no me lo permitía. Pero hoy dije basta”, aseveró con angustia la señora.

Con respecto a la audiencia, señaló: “Hoy voy a ver qué piensa hacer el juez con un testigo que trajeron desde la fiscalía que no correspondía. Si no pueden encontrarme nada, vengo a ver qué va a hacer el juez, porque tengo que creer que el juez es una persona honorable, eso quiero creer”.

Y subrayó: “La ley me permite preguntarle al juez y a los testigos lo que quisiera preguntarles, porque es lo que dispone el formato del juicio que se lleva”.

Por último, Chávez de Balcedo detalló: “El sindicato ha declarado, con la intervención que mandó el doctor Kreplak, que no hubo faltante de dinero nunca. Si no hubo faltante de dinero dentro del gremio y a nosotros nos tienen imputados por presunción de sacar dinero de ahí, y lo dicen ellos y lo presentan en el Ministerio del Trabajo de la Nación, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo en un juicio? Si no hay delitos precedentes”.

En tanto, en junio de este año, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó su procesamiento sin prisión preventiva por supuesta e incomprobable “evasión tributaria simple” y “evasión previsional ­simple”, y se ordenó trabar un embargo so­bre los bienes por 12 millones de pesos.