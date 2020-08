“El denominador común de ese tipo de marchas es el antiperonismo”

"Retroceder es siempre una posibilidad. No creo que sea posible realizar una mayor flexibilización de actividades en el AMBA, pero en relación a los números que estamos viendo, ha­cerlo sería muy peligroso en este estadio, sobre todo considerando el incremento en la utilización de las camas de terapia intensiva”, de esa forma Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, indicó en la conferencia de prensa en el Salón Dorado de la sede administrativa bonaerense que, en lo que se refiere a las acciones futuras, los números del día a día son los que inclinan la balanza hacia la relajación o el endurecimiento de las medidas de aislamiento.

Bianco redobló la apuesta y aseguró que “no hay ninguna otra alternativa que no sea el aislamiento. No hay otra forma de encontrarle la vuelta a este problema. Funciona en estos términos”.

Sobre la situación que se ve en varios municipios del AMBA, en donde pueden verse personas disfrutando de los espacios verdes o de compras, incumpliendo la política de aislamiento, comentó que “pue­de ser que la sociedad tenga cierto hastío de la situación y no se estén respetando estrictamente las normas”.

En este sentido, el funcionario fue terminante y disparó con munición gruesa a la oposición al re­marcar que “es complejo cuando algunas personas, que tienen res­­­ponsabilidades de gestión, salen a decir que las normas establecidas no tienen sentido y que abiertamente hay que incumplirlas. Eso es más grave todavía, porque que cierta parte de la oposición, irresponsable y temerariamente salga a azuzar a los anticuarentena. Y estas marchas que no se entiende mucho de qué se tratan, porque ahí uno encuentra gente que va a expresarse como los antivacunas, en­cuentra neonazis, encuentra libertarios. La verdad es que uno no entiende bien ese menjunje de qué se trata” y sentenció “probablemente el denominador común de ese tipo de marchas sea el antiperonismo. Pero tiene que ver con consideraciones políticas, no sanitarias”.

Finalmente, Bianco confirmó lo que semanas antes el titular del área de Salud bonaerense había anticipado al diario Hoy al indicar que “hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, esta va a ser la normalidad, un poco más rígida o un poco más flexible, pero hasta que no haya una solución definitiva deberemos acostumbrarnos a vivir en estos términos”.

Escuelas sin fechade vuelta

El jefe de Gabinete también indicó que aún no está definida ni la fecha ni la forma en la que se volverá a la actividad escolar presencial en las aulas bonaerenses al señalar que “en temas de educación obviamente depende de la situación sanitaria y se está trabajando en un esquema para la vuelta a clases cuando la situación lo permita y claramente ese momento no es ahora”. Y agregó: “Además previendo que van a ser situaciones disímiles entre el Conurbano, los distritos del AMBA en donde hay una circulación mayor del virus y algunos distritos del interior de la Provincia (que están en fase 4 y fase 5) en donde se podría pensar en algún momento, cuando la situación sanitaria lo permita, en la vuelta a clases”.