El exjuez Oyarbide tiene coronavirus, está internado y podrían darle asistencia respiratoria

Este viernes se confirmó que el exjuez federal, Norberto Oyarbide, tiene coronavirus y fue internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT).

Según informaron fuentes de salud del centro de salud, estarían evaluando la asistencia respiratoria del exfuncionario ya que tiene 70 años y es persona de riesgo.

A su vez, de acuerdo a lo que dijeron, tiene una neumonía bilateral, la cual agrava su estado de salud y es muy posible que tenga que ser asistido de forma respiratoria.

En febrero de este año, el exfuncionario judicial había revelado que el expresidente Mauricio Macri quiso extorsionarlo con dinero cuando era jefe de Gobierno porteño. En ese momento, Oyarbide estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py donde tenía una causa de espionaje en su contra.

"Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo", había manifestado en Radio 10.