El Frente de Todos cerró su campaña: "El domingo voten por ustedes"

El presidente Alberto Fernández encabeza el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Mar del Plata, junto al gobernador Axel Kicillof, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo.

Participaron del acto los precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros referentes.

“La mejor política que tuvimos fue la vacuna", señaló el jefe de Estado al iniciar el discurso, e indicó que "hay dos modelos de país, uno que "piensa en ustedes y otro que piensa en ellos", por lo cual pidió: "Voten por ustedes".

“Ayudamos a Macri a que deje de desordenar todo”, agregó, y aseguró que el salario no perdió valor durante la pandemia porque "el Estado estuvo presente". El Gobierno "no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan", dijo en ese sentido.

“Estamos orgullosos de haber salvado miles y miles de medianas y pequeñas empresas y cuidamos el trabajo, porque somos peronistas y sabemos de qué se trata trabajar”, agregó el presidente.

En forma paralela, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estará en Junín; y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, en Bahía Blanca para realizar los tres actos en simultáneo, que serán transmitidos por las redes sociales de la coalición.

En ese marco, Máximo Kirchner destacó que el Presidente "se ha roto el alma para llevar adelante el país" durante la pandemia del coronavirus y agregó que, en el mismo sentido, Kicillof "se laburó todo" en su distrito.

También advirtió que "aquellos que hablan de integrar a la Argentina al mundo tienen que tener claro que lo primero que tenemos que integrar de manera correcta es nuestro país, que no termina en la Avenida General Paz", que divide la provincia de Buenos Aires de la Capital.

En ese sentido, planteó que "no es casualidad que los que siempre endeudaron a la Argentina hayan sido jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

En tanto, Massa señaló que el domingo se eligen "dos modelos de país" y postuló que "podrán mudar" a los precandidatos de Juntos por el Cambio "de un distrito al otro para disimular los fracasos", pero "son los mismos que dejaron a Argentina endeudada, sin proyecto de desarrollo económico y aconsejándole a nuestras pymes que, en lugar de proyectarse y crecer, cerraran e importaran".

Por su parte, Kicillof aseguró que Juntos “está instrumentando una nueva estafa electoral y que la idea es que no se hable del desastre que hicieron" en la provincia de Buenos Aires y en el país. "No tienen ninguna propuesta para el futuro", resaltó, y agregó que el FdT invitó "una y mil veces" a debatir a Juntos por el Cambio pero los precandidatos de esa fuerza "no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan".

Además, resaltó que “los argentinos dijeron nunca más a un modelo de abandono del Estado, de neoliberalismo y de fuga” que implementaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, “porque ya vieron lo que ocurrió cuando gobernaban”.

Por último, Tolosa Paz señaló que "prima la esperanza" del fin de la pandemia gracias a que hubo "un Estado presente" y a que "se cuidó la vida" y también "a los trabajadores".

También expresó que el FdT siente "la responsabilidad de lo hecho" y adelantó que "la reafirmación del rumbo va a ser contundente" porque los argentinos "no quieren mirar atrás", al país de "la fuga, la especulación, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos".