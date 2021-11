“El Frente de Todos fue exitoso con una fórmula electoral pero no como fórmula de gobierno”

La exdiputada nacional y embajadora en Rusia y Venezuela Alicia Castro forma parte del nuevo espacio político denominado “Soberanxs”, que fue presentado unos días atrás y que comparte con Amado Boudou y Gabriel Mariotto, con fuertes críticas a las decisiones políticas del actual gobierno que encabeza Alberto Fernández.

En diálogo con diario Hoy, Castro detalló que “el Frente de Todos, la base mayoritaria es el impulso de los votos del kirchnerismo, solo por la cantidad, por la historia, por la construcción que había hecho. El Presidente después de las elecciones legislativas debe reflexionar sobre estos asuntos, porque es el segundo presidente después de Fernando de la Rúa que pierde las primarias en la mitad de su mandato, y eso nos preocupa. Hemos perdido el quórum propio en el Senado, es la primera vez que no lo tiene en 38 años, y todo eso se va a complicar aún más”.

“La pandemia nos demostró dos cosas: la violencia y la profundidad de la desigualdad y que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana; necesitamos un modelo de justicia social, promover un régimen impositivo progresivo. En Europa después de la Segunda Guerra Mundial hubo impuestos especiales para quienes habían tenido ganancias exorbitantes con la guerra y acá deberíamos gravar por ejemplo a las empresas de telecomunicaciones, a las de comercio virtual y al sector farmacéutico, y pensar en un repertorio de medidas sociales: un salario básico universal, la reducción de la jornada laboral y, en cambio, el Presidente pone en el eje de su discurso el acuerdo con el FMI”, refutó.

En ese sentido, Castro remarcó: “Creemos que la prioridad del pueblo no es pagar los intereses de usura del fondo con una deuda que contrajo Macri, que además debería ser auditada porque reconoció que tomó esa deuda para pagarles a los bancos y que se la fugaran con la impunidad y cinismo que lo caracteriza. Ese endeudamiento, que no tuvo consenso y (del cual) no participó el Congreso, está fuera de los estatus del Fondo Monetario, que impide prestar para la fuga o a un país que no pueda devolver el dinero. Si seguimos el plan del Fondo a diez años, tenemos que pagar 6.000 millones por año, entonces, cuando se dice que no se pagará con el hambre del pueblo, es irreal porque ya tenemos 40% de pobres, uno de cada cuatro niños es pobre. Entonces, la prioridad para nosotros es el pueblo, que los argentinos coman tres veces por día, que los chicos tengan zapatillas y ropa, que los adultos tengan sus medicamentos gratis y que nuestros compatriotas no duerman en la calle”.

“El Frente (de Todos) fue exitoso con una fórmula electoral, pero no ha sido exitoso como fórmula de gobierno. No solo perdimos cuatro millones de votos, sino oportunidades, certezas y esperanzas, y por eso la llegada de Soberanxs ha llevado expectativa, compañeros que se quieren sumar, permitir el debate y que sea un punto de encuentro”, añadió.

En ese sentido, compartió la visión que tienen desde “Soberanxs” y los proyectos principales: “Un proyecto central es pasar de la democracia representativa, que es evidente que no da soluciones a la gente, ni la tragedia medioambiental, y pasar a una democracia participativa y protagónica que pueda forjar una nueva Constitución, para repensar y reformular normas que vienen del siglo XIX y que nos proponemos abordar. La política ignora a los nuevos modos de producción y trabajo, los nuevos paradigmas de la comunicación, tenemos una Constitución que no advertía el daño ambiental. Es importante abordar nuestros problemas estructurales, como pobreza, empleo, la propiedad de la tierra, la vivienda accesible, pero los nuevos problemas también deben estar, tiene que ser una Constitución que no le permita a ningún gobernante estafarnos y burlarlos”.

Consultada en torno a los dichos del Presidente Alberto Fernández en su discurso por el Día de la Militancia abriendo la puerta a una posible gran PASO hacia las elecciones de 2023 y una posible participación del espacio al que pertenece, Castro fue categórica: “Tendría que ha­berlas habido ya este año con las legislativas, se perdió un caudal de votos, pero sobre todo personalmente yo pienso que por delante están las ideas, pero las PASO forman parte de la democracia interna, y especialmente en un frente como es el Frente de Todos. Hasta hace tres años Alberto Fernández decía que Cristina Kirchner representaba el peronismo patético, y Sergio Massa prometía en cada final de sus discursos terminar con el kirchnerismo, y si sigue así, lo va a lograr”.

“Soberanxs” y la política internacional

“La idea es poner nuestras experiencias, nuestras rebeldías, para construir un futuro para todos, somos parte del núcleo duro que transformó la región, con Gabriel Mariotto, que democratizó la comunicación con la Ley de Medios, y con Amado Boudou, que devolvió la seguridad social usurpada por las AFJP. Estamos quienes protagonizamos la forja de la patria grande que soñaron San Martín, Bolívar, Artigas y que nos llevó a construir ese bloque regional extraordinario, la Unasur, la Celac, con la activa participación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de (Hugo) Chávez, de Fidel (Castro), de (Rafael) Correa, Evo (Morales), Lula (Da Silva), (“Pepe”) Mujica, que entendieron la necesidad de formar una unidad para tener soberanía política e independencia económica”, relató Castro a este multimedio.

En ese sentido, agregó: “Es un bloque de 600 millones de habitantes que puede hacer una oportunidad científica, tecnológica. Unidos somos muy ricos y por separado no podemos progresar, y por eso Estados Unidos hace tantos intentos para desarticular el bloque regional que se forjó, y estamos en ese marco, muy preocupados por el voto contra Venezuela y el voto que no reconoce las elecciones en Nicaragua, porque así comenzó el golpe en Bolivia con la OEA a través de Almagro, no recociendo el triunfo de Evo Morales. Luego los actos de violencia financiados por Estados Unidos, y luego el desembarco de Áñez como presidente”, agregó la exfuncionaria.

Siguiendo con el análisis internacional que desarrolla Fernández, Castro señaló: “La política está manejada por Beliz, a quien le ha parecido oportuno firmar un acuerdo con Estados Unidos en materia comunicacional cuando están dos años retrasados con respecto a China y suspendidos los acuerdos con China, y se dio un voto desintegrador del bloque regional. Somos muy críticos de las relaciones exteriores, yo renuncié a ser embajadora en Rusia por diferencias con la política de relaciones exteriores, como por ejemplo haber permanecido en el Grupo de Lima hasta marzo. Creo que el Presidente tiene que escuchar a su base electoral”.