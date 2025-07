Kicillof: “Si el Estado no hace estas obras, no las hace nadie”

En Marcos Paz, el gobernador Axel Kicillof encabezó en el día de ayer la habilitación de un tramo de la repavimentación y ensanche de la Ruta Provincial N°40, junto al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente Ricardo Curutchet. En el mismo acto, recorrieron los avances del entubamiento del Canal Rivadavia Sur, una obra clave para prevenir inundaciones. Kicillof destacó la importancia estructural de los trabajos: “Estas obras le cambian la vida al municipio y a toda la región. No se pueden hacer con colectas vecinales, como pretende Milei: si no las hace el Estado, no las hace nadie”. La obra habilitada corresponde a 2,5 kilómetros entre el puente Pajarito y la calle Amoedo, y forma parte de un proyecto de más de 24 kilómetros con una inversión de $38.448 millones.

El gobernador también apuntó contra el ajuste nacional: “Del lado de la Provincia, vemos trabajadores y máquinas en marcha; del otro, el abandono del Gobierno nacional”. En ese sentido, Katopodis remarcó que mientras Nación recorta, la Provincia invierte para sostener y reactivar las obras paralizadas.

Además, supervisaron la obra del Canal Rivadavia Sur, que incluye 4,9 km de entubamiento y una inversión superior a los $18.700 millones. “Estas obras no pueden depender del esfuerzo municipal: requieren decisión política y un Estado presente”, subrayó Curutchet.