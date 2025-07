Quiebre oficial: el Gobierno rompió con Villarruel

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel dejó de ser un conflicto oculto para transformarse en una ruptura pública. Desde Casa Rosada ya no disimulan el quiebre en la relación entre el Presidente y su vicepresidenta. “Ya no forma parte del Gobierno”, afirmó sin rodeos el vocero presidencial Manuel Adorni.

Durante la ronda de preguntas en Casa Rosada, Adorni explicitó lo que desde el entorno presidencial venían sugiriendo: Villarruel no integra el proyecto de La Libertad Avanza ni participa de la gestión. “Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión desde hace ya muchísimo tiempo”, explicó.

La frase llegó tras un nuevo ataque de Milei durante la Derecha Fest, donde volvió a calificarla como una “bruta traidora”. Adorni evitó repetir esos términos, pero subrayó: “Lo hemos dicho una y mil veces”.

Al minimizar el rol de Villarruel, el vocero buscó quitarle peso institucional: “No forma parte de la gestión ni del día a día. No es parte de este proyecto”. En esa línea, Adorni aseguró que la administración “pudo gobernar desde hace un año y medio con resultados prominentes”.

Aunque formalmente ocupa la vicepresidencia, Villarruel fue marginada de la toma de decisiones. La ruptura, ahora reconocida por el propio Gobierno, expone una crisis política en el núcleo del oficialismo.

Así, el quiebre confirma que el presidente Milei gobierna con el respaldo de un núcleo duro cada vez más chico, sin interlocución con su vice ni con otros espacios libertarios que alguna vez fueron parte de su armado.